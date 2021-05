Barella voit une forme de perfection chez l'Inter de Conte

Le milieu de terrain italien a répondu aux critiques envers le style de jeu pratiqué par l'Inter Milan d'Antonio Conte.

Champion d'Italie pour la première fois depuis la saison 2009-2010, l'Inter Milan a mis fin à la domination sans partage de la Juventus, neuf fois champions d'Italie d'affilée, en réalisant une très belle saison. Pourtant, malgré de très bons résultats, l'Inter Milan n'a pas toujours fait l'unanimité auprès des observateurs du football italien notamment en raison du jeu pratiqué par les hommes d'Antonio Conte, souvent réputé pour bétonner défensivement.

Mais l'Inter Milan a finalement haussé le ton dans la seconde partie de saison, et malgré un style de jeu basé sur les contre-attaques et une défense solide, a dominé de la tête et des épaules le championnat italien. Dans une interview accordée à France Football, Nicolo Barella a loué la méthode d'Antonio Conte et les progrès de l'Inter Milan cette saison sous les ordres du technicien italien, tout en répondant aux critiques.

"Il a ses lignes directrices, celles qu'on connaît depuis des années, il suffit de regarder les matches, ça se voit. Il est tellement compétent en tout, pas seulement sur le plan mental, mais aussi en matière de tactique, d'entraînements. Ce n'est pas simple d'entrer dans ses mécanismes. L'an dernier, nous étions une équipe de Conte ; cette année, nous sommes l'équipe parfaite de Conte. Nous rions et nous plaisantons, car nous ne sommes pas non plus à l'armée, mais nous avons toujours la victoire du dimanche comme objectif, il n'y a pas d'autre choix", a indiqué l'international italien.

"Nous avons fait ce sacrifice physique"

"Coaches, anciens joueurs, journalistes, chacun a ses idées et je respecte leurs opinions. Mais quand même, avant que l'Atalanta ne plante six buts par match, nous avions la meilleure attaque, nous avons la meilleure défense, nous avons gagné le championnat, pourquoi critiquer une équipe qui a fait tout cela ? Affirmer que l'on préfère un autre style de jeu, la possession, ça, je l'entends bien, mais l'Inter a opté pour un jeu en rapport avec ses caractéristiques. Pourquoi faire de la possession quand on peut aller directement au but avec “Lauty”, “Romy” et Hakimi ?", a ajouté Nicolo Barella.

Le milieu de terrain de l'Inter Milan a souligné que la saison avait été difficile : "Je me suis senti parfois très fatigué avant les matches, au point de me dire : “Comment je vais faire pour jouer ?” Il y a eu notamment à chaque fois trois matches avec l'Italie lors des trêves internationales. Mais, avec notre travail et notre passion, la fatigue passe au second plan. Et puis, il y avait un Scudetto en jeu, donc nous avons fait ce sacrifice physique".

"Parmi les milieux, je suis celui qui s'occupe un peu plus de la phase offensive, qui fait le lien entre le milieu et l'attaque. (Marcelo) Brozovic et (Christian) Eriksen sont plus dans la circulation, moi, je me projette comme le demande le coach, ou alors nous cherchons (Achraf) Hakimi à droite dont on connaît la rapidité", a conclu Nicolo Barella, satisfait de son rôle dans l'Inter Milan d'Antonio Conte.