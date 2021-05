Hakimi : "L'Inter peut dominer l'Italie et l'Europe avec Conte"

De retour au sommet de la Serie A onze ans plus tard, les Nerazzurri ont tout pour poursuivre leur retour au premier plan selon Hakimi.

Achraf Hakimi pense que l'Inter peut créer une dynastie de succès nationaux et internationaux sous la direction d'Antonio Conte, après avoir mis fin au règne de la Juventus, au sommet de la Serie A pendant dix ans.

Les Nerazzurri ont remporté leur premier Scudetto depuis 2010 au début du mois sous la houlette de l'ancienne légende des Bianconeri, mettant fin au long règne de son ancien club en tant que champion d'Italie.

Ce résultat signifie que l'Inter sera le club à battre la saison prochaine, mais l'international marocain ne pense pas que ce titre ne sera qu'un succès unique, affirmant que la vision de leur manager pourrait ouvrir la voie à une période de domination en Italie et à l'étranger.

"L'ambition, le projet et les mots de Conte sont ce qui m'a convaincu de rejoindre l'Inter", a déclaré le joueur de 22 ans à Sportweek, étant arrivé à San Siro en provenance du Real Madrid l'année dernière après son prêt au Borussia Dortmund.

"Il m'a appelé pour me dire qu'il me voulait. Il m'a demandé ce que je voyais et ce que je voulais dans mon avenir, puis il m'a expliqué comment nous allions jouer. Je me suis senti important.

"Ici, il y a un projet qui commence avec Conte, avec ses jeunes joueurs. S'il se poursuit, nous pourrons ouvrir un cycle qui nous conduira à dominer en Italie et en Europe."

Depuis que l'Inter a remporté la Ligue des champions pour la dernière fois en 2010, en battant le Bayern Munich, elle a eu du mal à atteindre les sommets qu'elle avait atteints autrefois en matière de football continental.

Les deux saisons suivantes, l'Inter a été éliminé en quarts de finale et en huitièmes de finale, avant d'être absent de la plus grande compétition européenne pendant six ans en raison de son manque de réussite au niveau national.

La saison dernière, le club a atteint la finale de l'Europa League sous la direction de Conte, mais il a été battu par le FC Séville à Cologne (3-2). Lors des deux dernières saisons, les Intéristes ne sont pas parvenus à passer les phases de poules de la Ligue des champions.