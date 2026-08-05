Liverpool étudie la possibilité de conclure un double transfert avec le Paris Saint-Germain, en présentant une offre pour s'attacher les services de l'ailier français Ibrahim Mbaye, ainsi que de son coéquipier Bradley Barcola.

Liverpool souhaite renforcer sa ligne offensive avec de nouvelles recrues, notamment après le départ de son ancienne star Mohamed Salah en direction de Trabzonspor, en Turquie.

Le journal anglais « Daily Mail » a rapporté que Liverpool figure parmi les clubs ayant manifesté leur intérêt pour le Sénégalais Mbaye, aux côtés de Manchester City et de Tottenham.

Il a précisé qu'avec les inquiétudes croissantes concernant les capacités de Liverpool et le manque de sa puissance offensive, Liverpool envisage de présenter une offre pour recruter les deux joueurs rapides du Paris Saint-Germain.

Il a indiqué que le Paris Saint-Germain devrait vraisemblablement réclamer plus de 150 millions de livres sterling pour se séparer de ses deux vedettes lors de l'actuel mercato estival.

Liverpool veut profiter de la présence quasi permanente de Barcola et Mbaye sur le banc des remplaçants du PSG, et tenter de les recruter pour renforcer son attaque avant le début de la nouvelle saison.