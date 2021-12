Barcelone - Xavi : "Là, on a un problème"

Toujours en convalescence, le FC Barcelone n'est plus que l'ombre de lui-même depuis le début de l'exercice 2021-22. Appelé en renfort pour succéder à Ronald Koeman, Xavi Hernandez est arrivé pour orchestrer l'opération reconstruction. L'ancienne gloire des Catalans veut s'appuyer sur la jeunesse de la Masia. Et c'était encore plus vrai ce dimanche suite à de nombreuses absences.

Osasuna-Barcelone (2-2) : la jeunesse catalane y a cru...



Opposé à Osasuna à Pampelune, le FC Barcelone, privé de plusieurs cadres tels que Memphis Depay, Ansu Fati ou encore Pedri, s'en est remis à ses jeunes joueurs. Alors que le Français Samuel Umtiti était titulaire en défense centrale, les Blaugrana, ont été tenus en échec (2-2) après avoir mené par deux fois, bousculés par des locaux déterminés à profiter de leurs lacunes défensives...

"Là, c'est un problème footballistique"

Accroché sur le fil, le Barça est passé tout proche de remporter trois points précieux. Une incapacité à préserver un résultat qui n'a guère été du goût de Xavi, forcément déçu après le match. "C'était trois points importants... On doit changer cette dynamique, vite. On a besoin d'une victoire de manière urgente. Parce que là, on a un problème. Ce n'est pas à cause d'un manque d'envie ou de motivation. Là, c'est un problème footballistique", a regretté l'ancien international espagnol, qui a vu du mieux.

"En seconde période, il y a 30 minutes où l'on doit monopoliser le ballon, jouer dans le camp adverse, contrôler le jeu, mais on manque de joueurs pour le faire. La note positive dans tout ce négatif, c'est la prestation de nos jeunes", a ainsi souligné le successeur de Ronald Koeman, venu pour apporter sa philosophie de jeu si chère aux socios du club. Qu'on ne s'y trompe pas : à Barcelone, le chantier est immense.