Barcelone : Xavi Hernandez blinde ce talent

Le FC Barcelone s'inscrit dans une dynamique de prolongation de ces jeunes talents. La direction vient de prolonger cette pépite.

Deuxième de Liga derrière le Real Madrid, le FC Barcelone s'active pour blinder quelques pépites de son effectif. Ce mercredi, le club Culé a officialisé la prolongation de l'un de ses joyaux.

Le FC Barcelone est dans une forme royale en ce moment. Après avoir infligé un déluge (5-0) au Betis Séville en championnat à l'occasion de la 5ème journée de Liga samedi dernier, le club catalan s'est imposé avec la manière (5-0) contre le Royal Antwerp ce mardi au terme d'une prestation à l'expression collective très aboutie. Cette rencontre comptant pour la première journée de la phase de poule de la Ligue des champions illustre à bien des égards l'excellente forme de l'équipe dirigée par Xavi.

Le technicien espagnol doit la forme reluisante de son équipe au renforcement de son effectif cet été. Ilkay Gundogan, Joao Cancelo et Joao Félix sont venus renforcés le groupe catalan cet été. Outre ces joueurs confirmés, le Barça se reposent également sur une hordes de jeunes talents à l'instar de Gavi, de Pedro, de Lamine Yamal et d'Alejandro Baldé.

Alejandro Baldé rempile

Ce mercredi, les Blaugranas ont annoncé la prolongation du bail d'Alejandro Baldé. Le jeune latéral gauche formé à la Masia est désormais sous contrat avec le club Culé jusqu'en juin 2028. A 19 ans, l'international espagnol compte déjà 56 apparitions avec le quintuple champion d'Europe avec lequel il a démarré sa carrière professionnelle le 14 septembre 2021 à Munich lors d'une rencontre de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Lamine Yamal va prolonger

L'officialisation de la prolongation de Baldé annonce une autre qui sera officialisé dans les prochaines heures. À en croire, Fabrizio Romano, la direction barcelonaise devrait annoncer très bientôt la prolongation du contrat de Lamine Yamal jusqu'en juin 2026.

Le jeune ailier de 16 ans connaît un début de saison faste avec son club formateur , ce qui lui a valu d’être appelé en sélection espagnole pour la première fois lors de la dernière trêve internationale. Il a honoré contre la Géorgie, son premier cap et a même marqué son premier but avec la Roja devenant ainsi à 16 ans, le plus jeune buteur de l’histoire de la sélection espagnole.