« Barcelone sourit ! »… Une réaction passionnée aux déclarations d'Alvarez

L'attaquant argentin Julián Álvarez a créé une bombe médiatique après le match de son équipe nationale contre l'Autriche en annonçant ouvertement son souhait de quitter l'Atlético de Madrid. Des propos qui ont provoqué une colère immense chez les Les « Rojiblancos » envisagent même d’intenter une action en justice contre le FC Barcelone, qu’ils estiment responsable de cette situation.

L’attaquant a affirmé sans détour : « La meilleure solution pour tout le monde, c’est que je parte. Je veux réaliser mon rêve. Je ne peux pas faire semblant ; j’essaie d’être honnête. J’ai parlé avec les responsables de l’Atlético et je crois que c’est la meilleure solution pour tout le monde », a-t-il affirmé. Ces déclarations, que Barcelone attendait, lui permettent désormais d’entamer des négociations dans des conditions favorables.

Colère à Madrid, silence à Barcelone.

Ses propos ont provoqué un tollé chez les Colchoneros, convaincus que le Barça ne respecte pas les règles du fair-play et prêts à saisir les tribunaux, tandis que les Blaugrana gardent un silence assourdissant.

Le dossier s’est encore compliqué lorsque l’Atlético a refusé catégoriquement de céder sa star, tandis que le Real Madrid, en déposant une offre de 150 millions d’euros, a fait flamber la valeur marchande du joueur et placé Barcelone dans une position délicate.

Une étape décisive

Le Barça savait depuis le début que l’opération ne pourrait se débloquer que si l’attaquant annonçait publiquement son souhait de partir, ce qui lui donne désormais un atout non négligeable dans les discussions à venir.

Le Barça, qui observe une stricte neutralité médiatique, attend désormais la suite des événements : il ne commentera pas les déclarations d’Alvarez dans l’immédiat et surveillera de près la réaction de l’Atlético de Madrid avant de lancer son offensive finale après la Coupe du monde.

Une offre à 100 millions… et un plafond à 120

Le Barça avait déjà déposé une première offre de 100 millions d’euros, il pourrait le porter jusqu’à 120 millions d’euros, mais refuse de payer les 150 millions réclamés par l’Atlético et offerts par le Real Madrid. La partie d’échecs, qui pourrait s’étaler sur plusieurs semaines, n’est donc pas près de se conclure.