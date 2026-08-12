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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Barcelone soumet une nouvelle offre pour Rodri : Manchester City fixe sa position

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Incertitude autour de l'avenir du capitaine espagnol

Les discussions autour du transfert de Rodri, la star de Manchester City, vers le Barça lors de l'actuel mercato estival se poursuivent, alors que les deux clubs ne sont pas encore parvenus à un accord.

De nombreux rapports de presse indiquent que Rodri est désormais plus proche de rejoindre le Barça, mais son club anglais ne veut pas se séparer facilement de ses services.

Rodri est lié à Manchester City par un contrat courant jusqu'à l'été 2027, si bien que ce mercato représente la dernière occasion pour le club anglais de réaliser un bénéfice financier via sa vente, faute d'accord entre les deux parties sur une prolongation.

De l'autre côté, le Barça tente de profiter de la dernière année du contrat de Rodri avec Manchester City, ainsi que de son désir de quitter les Citizens, pour boucler l'opération.

À ce sujet, le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a rapporté que le Barça a présenté une nouvelle offre verbale à Manchester City pour recruter Rodri, d'un montant de 60 millions d'euros assorti de bonus.

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Il a ajouté, sur sa page officielle « X », que Manchester City insiste sur un montant de 80 millions d'euros pour vendre Rodri.

Romano a indiqué que le Barça reste confiant quant à la conclusion de l'affaire, et que la solution idéale pourrait être de parvenir à un accord entre les deux offres, les bonus constituant un élément essentiel.

Il est à noter que Rodri, le capitaine de la sélection espagnole, a été l'un des artisans majeurs du sacre de son pays à la Coupe du monde 2026, et qu'il a également reçu le trophée de meilleur joueur du Mondial.



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