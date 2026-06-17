Barcelone : Sergi Roberto pourrait partir, les discussions sur sa prolongation sont dans l’impasse

La fulgurante ascension du Como au cours des deux dernières saisons porte la griffe de Sergi Roberto : l’ex-Blaugrana a non seulement brillé sur le terrain, mais il a aussi imposé une mentalité gagnante en dehors.





Sa relation avec son ancien coéquipier devenu entraîneur des Lariens, Cesc Fàbregas, a clairement été déterminante : Sergi Roberto s’est donné à fond pour Côme. Au sens propre : arrière latéral, milieu de terrain, milieu excentré et meneur de jeu.





Mais cette saison pourrait bien avoir été sa dernière au bord du lac : son contrat expire en juillet et, à ce stade, l’écart entre l’offre du club lombard et ses exigences salariales semble difficile à combler. Un départ, aussi douloureux soit-il, apparaît aujourd’hui comme l’hypothèse la plus probable.