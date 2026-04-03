Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduit par

Barcelone retrouve sa star face à l'Atlético... et trois joueurs se sentent menacés

FC Barcelone vs Atletico Madrid
FC Barcelone
Atletico Madrid
Ligue des Champions
Atletico Madrid vs FC Barcelone
LaLiga
E. Garcia
Majorque vs Real Madrid
Majorque
Real Madrid
Real Madrid vs Bayern Munich
Bayern Munich
H. Flick
Espagne
Allemagne

L'équipe catalane va disputer un match difficile dans l'antre des Rojiblancos

Le FC Barcelone retrouvera l'un de ses joueurs phares lors de son déplacement à l'Atlético de Madrid demain samedi, au stade « Riazor Metropolitano », dans le cadre de la 30e journée de la Liga.

Selon le journal catalan « Sport », le défenseur espagnol Eric Garcia fera son retour dans le onze de départ contre l'Atlético après s'être remis de sa blessure, mais son poste n'a pas encore été déterminé : arrière droit ou défenseur central.

Lire aussi

Décision définitive... La justice allemande tranche l'affaire des publications de Al-Ghazi sur Gaza

Malgré la catastrophe en Bosnie... Barcelone reste déterminé et Bastoni donne sa réponse

L'Europe et le racisme : l'Angleterre se distingue dans la lutte contre le racisme... Yamal souffre de la faiblesse de Vinícius

Le journal a indiqué que l'entrée d'Eric Garcia dans le onze de départ se ferait au détriment de l'un des trois candidats au départ, à savoir : Ronald Araujo, Gerard Martin et João Cancelo.

En revanche, « Sport » a confirmé que le jeune Pau Cubarsi reste un élément incontournable de la défense de l'équipe catalane.

Le Barça est en tête du classement de la Liga, avec 73 points, soit 4 points d'avance sur son rival, le Real Madrid, deuxième, qui se rendra demain à Majorque.

Publicité