Barcelone retrouve sa star face à l'Atlético... et trois joueurs se sentent menacés

Le FC Barcelone retrouvera l'un de ses joueurs phares lors de son déplacement à l'Atlético de Madrid demain samedi, au stade « Riazor Metropolitano », dans le cadre de la 30e journée de la Liga.

Selon le journal catalan « Sport », le défenseur espagnol Eric Garcia fera son retour dans le onze de départ contre l'Atlético après s'être remis de sa blessure, mais son poste n'a pas encore été déterminé : arrière droit ou défenseur central.

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Le journal a indiqué que l'entrée d'Eric Garcia dans le onze de départ se ferait au détriment de l'un des trois candidats au départ, à savoir : Ronald Araujo, Gerard Martin et João Cancelo.

En revanche, « Sport » a confirmé que le jeune Pau Cubarsi reste un élément incontournable de la défense de l'équipe catalane.

Le Barça est en tête du classement de la Liga, avec 73 points, soit 4 points d'avance sur son rival, le Real Madrid, deuxième, qui se rendra demain à Majorque.