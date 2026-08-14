Le FC Barcelone a réagi aux informations le liant à un recrutement de Luis Suárez, attaquant du Sporting Lisbonne, comme option alternative en cas d'échec de ses tentatives pour s'attacher les services de l'Argentin Julián Álvarez, attaquant de l'Atlético Madrid.

Rappelons que le journaliste spécialisé dans le marché des transferts Fabrizio Romano avait confirmé que Luis Suárez, âgé de 28 ans, figurait sur les tablettes du Barça comme l'une des alternatives envisagées, si la tentative de signer Álvarez ne progressait pas de manière positive.

Mais des sources au sein du club catalan ont démenti auprès du quotidien espagnol « Mundo Deportivo » ces informations de manière catégorique peu de temps après, affirmant que le pari du Barça se porte sur l'attaquant argentin de l'Atlético Madrid, ce qui est largement connu.

L'attaquant argentin poursuit ses tentatives afin de faire pression pour finaliser son transfert au FC Barcelone, tandis que le club catalan maintient son intérêt pour un recrutement, celui-ci constituant le premier plan clairement établi de Hansi Flick et de Deco.

Le FC Barcelone devra, en cas d'échec de sa tentative de recruter l'attaquant argentin, activer les alternatives, car le club ne pourra pas attendre indéfiniment, mais le Barça affirme que Luis Suárez ne fait pas partie de ces options.