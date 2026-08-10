Comme l’agence de presse AFP l’a appris lundi auprès du club de Torres, le FC Barcelone, le champion d’Espagne a rejeté une offre de 40 millions d’euros du vainqueur de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain, pour l’attaquant.

« Les négociations entre le Barça et le PSG se poursuivent », a toutefois indiqué une source du club catalan. Selon plusieurs médias espagnols, Torres a lui-même déjà donné son accord pour un transfert à Paris. « J’ai un contrat avec Barcelone, mais dans le football, on ne sait jamais », a déclaré le joueur de 26 ans pendant la préparation de la saison aux États-Unis.

Quels joueurs le FC Barcelone a-t-il déjà recrutés ?

Torres avait offert à l’Espagne son deuxième titre en marquant pendant la prolongation de la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine à la mi-juillet. Il joue pour Barcelone depuis un transfert à 55 millions d’euros en 2021 et a inscrit 40 buts en 94 matches officiels au cours des deux dernières saisons. Sous les ordres de l’entraîneur Hansi Flick, Torres a régulièrement été utilisé comme remplaçant de Robert Lewandowski.

Après le transfert de l’attaquant polonais à Chicago Fire et le départ de l’Anglais Marcus Rashford, revenu à Manchester United après un prêt, Barcelone recompose son secteur offensif. Un transfert de l’attaquant vedette argentin Julián Álvarez (Atlético de Madrid) ne s’est jusqu’ici pas concrétisé, mais Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) et Anthony Gordon (Newcastle United) ont déjà été recrutés.