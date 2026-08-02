Le Barça campe sur sa position et refuse de s'engager dans une surenchère financière pour conserver l'attaquant espagnol Ferran Torres, alors que plusieurs clubs s'intéressent à lui, au premier rang desquels le Paris Saint-Germain.

À ce sujet, le journal catalan « Sport » a rapporté que le Barça proposera à son joueur une offre de prolongation de contrat, conforme à la politique salariale en vigueur au club, qui entrerait en vigueur à partir du mois de septembre, sans aucune intention d'améliorer cette offre si Torres venait à recevoir des propositions financières plus élevées.

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En revanche, si Torres décide de partir, le club sera prêt à négocier sa vente « pour une valeur juste », tout en affirmant sa volonté de le conserver, sans pour autant exagérer.

Le Barça considère Ferran comme un joueur adapté au projet de l'équipe, grâce à ses qualités offensives, ainsi qu'à son statut au sein du vestiaire, après avoir affiché de bons niveaux la saison dernière et contribué à un bon nombre de buts. Mais, dans le même temps, le club estime qu'aucun joueur n'est indispensable.

Le club place désormais la décision entre les mains du joueur, qui tranchera sur son souhait de poursuivre ou non son aventure avec le Barça, lequel avait misé sur lui et déboursé 55 millions d'euros pour le recruter dans des conditions financières difficiles, notamment après la hausse de sa valeur marchande à la suite de son éclat lors de la dernière Coupe du monde et de son sacre avec la sélection espagnole.

La position finale

Le rapport a indiqué que le Barça n'a, à ce jour, reçu aucun contact officiel de la part du Paris Saint-Germain, et que ses informations concernant l'intérêt du club français lui sont parvenues via les médias.

Le club attend de Ferran qu'il fixe sa position finale, que ce soit pour rester ou pour demander son départ, au cours de la semaine prochaine, alors que le marché des transferts entre dans sa phase décisive.

Si le joueur décide de s'en aller, le Barça s'attachera à tirer le plus grand bénéfice financier possible de l'opération, une conviction régnant au sein du club selon laquelle les attaquants disposent d'une valeur marchande élevée, le seuil minimum pour boucler l'opération étant de récupérer la somme de 55 millions d'euros (le prix du recrutement de Torres).

« Sport »a conclu en soulignant que le départ de Ferran laisserait le Barça sans véritable attaquant spécialisé, à l'exception du jeune Égyptien Hamza Abdelkarim, ce qui pousserait l'entraîneur Hansi Flick à intensifier ses demandes pour recruter un nouveau numéro neuf, malgré la difficulté à trouver ce type de joueurs sur le marché des transferts actuel.