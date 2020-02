Barcelone - Rakitic : "Il y a des choses qui ne m'ont pas plu"

Le milieu croate s'est exprimé sur sa situation à Barcelone ce dimanche après la victoire contre Levante (2-1).

Ivan Rakitic vit une saison compliquée en Catalogne, régulièrement remplaçant et souvent critiqué lorsqu'il joue. Les rumeurs faisant état d'un potentiel départ lors du mercato hivernal ont ainsi été nombreuses le concernant. Toujours à Barcelone, le milieu de terrain croate s'est présenté en zone mixte ce dimanche au Camp Nou, à l'issue de la victoire de son équipe contre en championnat (2-1).

"Il y a eu différentes choses qui ne m'ont pas plu, a-t-il commenté. Je le dis de manière très claire, nous le savons et les personnes qui prennent des décisions mais nous ne sommes pas ici pour rire ou nous amuser. Au final la meilleure chose pour le club doit être ce qui est bon pour nous, nous devons accepter de ne pas comprendre certaines choses."

Avant de poursuivre : "Ce n'est pas le moment d'en parler, je suis heureux d'avoir joué aujourd'hui (dimanche) et tout le monde le sait, nous n'avons pas besoin de rouvrir les choses.

"Voyons si nous pouvons faire de la magie, maintenant je veux en profiter. Tout est derrière moi, je dois tourner la page et ne pas trop y penser, nous devons travailler de la meilleure façon possible parce que nous arrivons dans les moments décisifs et je veux que mes coéquipiers, les techniciens et les fans puissent compter sur moi."