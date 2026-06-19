Barcelone prépare une surprise pour l'Al-Ahly après le transfert de Hamza Abdelkarim

Le FC Barcelone cherche encore son adversaire pour la prochaine édition de la Coupe Joan Gamper. D’après le quotidien espagnol « Marca », l’Al-Ahly du Caire serait en pole position pour disputer cette rencontre traditionnelle qui précède le coup d’envoi de la saison.

Selon l’article, cette rencontre pourrait s’inscrire dans l’accord-cadre liant les deux clubs, alors qu’ils finalisent le transfert définitif du jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim.

Prêté quatre mois l’an dernier à l’Athletic Barcelone, le jeune attaquant s’est distingué avec l’équipe réserve avant de rejoindre la sélection égyptienne pour la Coupe du monde 2026.

Selon Marca, les deux clubs auraient déjà validé une option d’achat fixée à 1,5 million d’euros, assortie de bonus et de variables. Les discussions actuelles se déroulent de manière favorable et pourraient déboucher sur l’officialisation de ce transfert, ainsi que sur l’organisation d’un match de la Coupe Joan Gamper entre les deux formations.

Bien que le club catalan n’ait pas encore officialisé la date du match ni dévoilé l’identité de son adversaire, le club égyptien est actuellement en pole position pour prendre part à cette rencontre estivale très attendue.