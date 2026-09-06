Jordi Pesquer, le latéral de 17 ans, continue d'accumuler du temps de jeu avec les équipes du Barça, après avoir participé avec l'équipe juvénile A, et il devrait aujourd'hui intégrer la liste du Barcelona Atlètic, qui se prépare à disputer la première journée du championnat espagnol.

L'équipe juvénile A, dirigée par Pol Planas, avait entamé son parcours en championnat par une large victoire face à Huesca sur le score de 6-0, avant de débuter sa préparation pour affronter Feyenoord, en ouverture de son parcours en Ligue de la jeunesse de l'UEFA.

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Pesquer a réussi à « s'infiltrer » dans les plans de l'équipe première, bien qu'il n'ait pas figuré dans la liste des convoqués le premier jour. Grâce à son travail quotidien et à ses bonnes prestations lors des matches amicaux, Hansi Flick a décidé de le maintenir dans la dynamique de l'équipe, même après le début des compétitions de Liga.

Pesquer a été convoqué avec l'équipe première lors de la journée inaugurale face à Elche, un match au cours duquel Flick a décidé d'annuler la convocation d'Alejandro Baldé.

Avec le retour de Baldé et l'arrivée de João Cancelo, ainsi que l'émergence de Xavi Espart sur le côté gauche, Pesquer est passé à l'entraînement avec l'équipe réserve, selon le journal catalan« Mundo Deportivo ».

Le plan du Barça

L'objectif de Barcelone est d'offrir au joueur un temps de jeu régulier pour poursuivre sa progression, c'est pourquoi il a été décidé qu'il participe hier avec l'équipe juvénile A, et qu'il figure aujourd'hui dans la liste du Barcelona Atlètic.

Le produit de l'académie de Barcelone s'était déjà entraîné avec l'équipe réserve, dirigée par Juliano Belletti, mercredi dernier, lorsque le Barcelona Atlètic a perdu la finale de la Coupe de Catalogne face à Sabadell, sur le score de 2-1.

Pesquer a participé pour la première fois avec la réserve, après être entré en seconde période à la place de Josué Caicedo, âgé de 18 ans et l'un des paris internationaux du club. Belletti dispose ainsi d'une forte concurrence entre Pesquer et Caicedo pour le poste de latéral gauche.

Au niveau de l'équipe juvénile A, le club a décidé de conserver les joueurs qui n'ont pas été promus au Barcelona Atlètic, tout en s'appuyant sur certains éléments de l'équipe juvénile B de la saison dernière.

Planas n'a jusqu'à présent pas pu compter sur la seule recrue de l'équipe, le défenseur central allemand Mikael Baza, âgé de 16 ans.

L'équipe juvénile A débutera son parcours en Ligue de la jeunesse de l'UEFA mercredi prochain, face au club néerlandais de Feyenoord, et avant le match, Barcelone annoncera la liste des joueurs qualifiés pour participer à la compétition.

La liste devrait inclure l'un des joueurs de l'équipe juvénile, qui s'entraînent dans la dynamique de l'équipe réserve.

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