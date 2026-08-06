La grave blessure au genou de Frenkie de Jong peut avoir de lourdes conséquences sur les plans de transfert du FC Barcelone, rapporte Marca. Si le rétablissement de l’international néerlandais venait à décevoir dans les prochaines semaines, les Catalans fonceraient sur Rodri. Le milieu de terrain de Manchester City privilégierait le Barça, selon plusieurs médias internationaux.

De Jong est indisponible en raison d’une déchirure du ligament collatéral médial du genou gauche. Le milieu de terrain s’est blessé pendant la Coupe du monde après un choc avec Quinten Timber lors d’un entraînement de l’équipe des Pays-Bas.

Après son retour à Barcelone, De Jong a subi plusieurs examens médicaux, qui ont confirmé la gravité de la blessure. Il a ensuite choisi, contre l’avis du club, un traitement conservateur et ne doit, pour l’instant, pas être opéré.

Barcelone n’a communiqué aucune durée d’indisponibilité estimée, mais selon Marca, De Jong devrait pouvoir retrouver sa condition de match dans un délai de deux mois grâce à son traitement conservateur. La moitié de cette période est désormais écoulée et de sérieux doutes existent au sein du club quant à l’efficacité du traitement. Marca souligne qu’une opération ne peut être exclue si le traitement ne produit pas le résultat souhaité.

Une éventuelle intervention prolongerait la période de rétablissement de deux à trois mois et changerait complètement les plans de la direction sportive. Barcelone n’avait initialement pas prévu de recruter un nouveau milieu de terrain et, malgré la blessure de De Jong, reste toujours ouvert à un départ de Marc Casadó, qui évolue au même poste.

Au sein du club, des inquiétudes existent en outre concernant la condition physique de De Jong à plus long terme. Le Néerlandais a déjà manqué 56 matches au cours des trois dernières saisons en raison de différentes blessures, ce qui, selon Marca, inquiète à la fois l’entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Deco.

Deco a donc déjà pris des renseignements sur Rodri et plusieurs autres milieux de terrain. Barcelone était d’abord resté en retrait, car au sein du club, l’idée dominait que le récupérateur de 30 ans de Manchester City était quasiment tout proche d’un accord avec le Real Madrid.

RMC Sport et The Athletic rapportent toutefois que Rodri privilégie Barcelone et que le Real Madrid comme Manchester City en ont été informés. « Des sources très bien informées racontent qu’il est attiré par le football pratiqué par le FC Barcelone », écrit The Athletic. « De plus, il connaît bien et est ami avec beaucoup de joueurs du club. »

City réclame environ 80 millions d’euros, mais pourrait éventuellement accepter entre 60 et 70 millions d’euros. Rodri n’est plus sous contrat que pour un an à Manchester.