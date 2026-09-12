L'attaquant marocain Yassir Zabiri a fait une entrée fracassante en Liga, inscrivant 5 buts lors des cinq premières journées, devenant ainsi l'un des phénomènes les plus marquants du Racing Santander en ce début de saison.

Le journal « Sport » a mis en lumière ce samedi le brio de Zabiri, soulignant que le Racing Santander a considérablement renforcé son effectif durant l'été, dans le but d'assurer son maintien, après de longues années passées loin de l'élite.

Le club historique, doté d'un large soutien populaire, aspire à retrouver son identité sur le terrain et à livrer une saison à la hauteur de son retour en Liga.

À lire aussi

Yamal se rapproche du record historique de Mbappé en Ligue des champions, Haaland troisième

Le carton noir fait sa première apparition en Europe : quel est son rôle ?

Sergio Canales, Iván Martín et Pablo García ont figuré parmi les recrues les plus en vue du club cantabrique, tandis que Zabiri s'est imposé comme l'un des joueurs susceptibles de faire la différence. Le Marocain est arrivé en prêt du Stade Rennais et s'est rapidement mué en principale référence offensive de l'équipe.

Zabiri a inscrit 5 buts en 5 journées, occupant la deuxième place au classement des buteurs de la Liga derrière Raphinha, à égalité avec Camello et Roberto Fernández.

Les deux derniers buts du joueur marocain sont intervenus ce samedi, lors de la victoire (2-1) contre le Deportivo Alavés, qui menait pourtant au score.

Un but toutes les 57 minutes

Zabiri marque un but toutes les 57 minutes depuis ses débuts en Liga, ce qui a poussé les supporters du Racing Santander à célébrer son éclat.

Le jeune Marocain a eu sa chance dans le onze de départ face à Elche, et a signé un triplé qui a conduit son équipe à la victoire (3-2), lors de la troisième journée du championnat espagnol.

Dans une vidéo antérieure, Zabiri a évoqué ses ambitions, sans cacher son désir de jouer pour le Barça, déclarant : « Mon objectif est de jouer au Barcelone. Depuis mon plus jeune âge, j'aime Barcelone. Quand j'étais petit, je l'aimais énormément. »

Il a ajouté : « Toute ma famille soutient Barcelone. Messi est une légende. Je regardais surtout Suárez, et aussi Griezmann, qui me ressemble beaucoup en tant que joueur gaucher. »

« Sport » a souligné qu'il existe une « grande passion » pour Barcelone au Maroc, et que Zabiri (21 ans) a grandi en suivant le club catalan.

Le joueur devrait en principe retourner au Stade Rennais l'été prochain, où il est lié par un contrat courant jusqu'en 2029.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora ».