Le FC Barcelone a officiellement annoncé la levée de l'option d'achat de l'attaquant ghanéen Aziz Issa, qui poursuivra son aventure avec l'équipe réserve jusqu'en 2028.

Ce transfert définitif d'Issa intervient après que le joueur a passé les deux dernières saisons en prêt du club ghanéen de Dreams au sein du Barça Atlètic, deux saisons durant lesquelles il a su convaincre le staff technique de ses qualités.

Le club catalan a précisé dans son communiqué qu'Issa a signé son contrat d'engagement définitif après avoir passé sa visite médicale, en présence de José Ramón Alexanko, directeur du secteur des jeunes, un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028 avec une possibilité de prolongation d'une saison supplémentaire.

L'attaquant de 20 ans a disputé 20 matchs avec l'équipe réserve la saison écoulée, au cours desquels il est parvenu à inscrire 4 buts et à délivrer une passe décisive.

Avec cette signature, Aziz Issa devient la septième recrue du Barça Atlètic en vue de la saison 2026-2027, après l'arrivée de l'Égyptien Hamza Abdelkarim, ainsi que de Jhonny Hernández, Juan Ibarra, Ignasi Coll, Javi Castro et Josué Caicedo.