Barcelone ne répétera pas l'erreur Beckham avec Haaland

Victor Font dit que sa campagne ne sera pas construite sur des vœux de recrutement clinquants, mais il tient toujours à garder Lionel Messi.

Le candidat à la présidence du , Victor Font, a déclaré à Goal qu'il ne répéterait pas les erreurs des candidats précédents en faisant des promesses de transfert audacieux au milieu de liens avec l'attaquant du , Erling Haaland. Il a été suggéré que les Blaugrana pourraient entrer dans une course pour le talentueux attaquant norvégien si une porte de sortie était ouverte par le joueur ou le club allemand.

Le Barça, cependant, ne dispose pas des fonds nécessaires pour effectuer une signature aussi importante et le candidat est impatient d'éviter d'offrir de faux espoirs aux supporters. En 2003, alors que Joan Laporta se préparait à prendre ses fonctions au Camp Nou, le nouveau président avait déclaré qu'il signerait David Beckham en provenance de , pour ensuite voir le capitaine de l' se diriger vers son rival le .

Font ne fera pas la même chose avec Haaland, disant à Goal: "C'est l'heure de la campagne, il est donc normal d'entendre parler de noms populaires, mais les supporters sont intelligents et savent pour la première fois de l'histoire qu'il ne s'agit pas de promettre un nom étonnant, comme cela s'est produit avec Beckham en 2003. Maintenant, nous devons susciter l'intérêt sous d'autres angles, il y a une nouvelle génération qui mérite des responsabilités et les bonnes conditions pour que les décisions soient prises".

Un retour de Neymar exclu, une prolongation de Messi espérée

L'international brésilien Neymar est un autre joueur qui a été fortement lié à un retour à Barcelone dans un passé récent, avec un retour en envisagé pour le Sud-Américain depuis qu'il a effectué un transfert record au en 2017. Font reste un grand fan de l'attaquant de 28 ans, mais ne peut espérer le revoir en Catalogne : "Je l'aime en tant que joueur, je l'apprécie parce que c'est du pur talent mais il faut être réaliste".

"Désormais, le club aura un leadership fort. De plus, le club est ce qu'il est sur le plan financier et il veut probablement un salaire compétitif - nous ne pouvons pas payer pour cela. Au-delà de ces faits, nous ne pouvons pas oublier de nombreux autres aspects. Nous sommes le FCB et le club est plus important que quiconque. Neymar nous a quittés, il poursuit constamment le FCB, je pense que ce choix est évident", a ajouté Font. Alors qu'il est peu probable que Neymar revienne sur ses pas au Barça, Font espère toujours voir le capitaine du club, la star Lionel Messi signer un nouveau contrat à un moment donné et mettre un terme à l'incertitude entourant son avenir.

"Nous pensons qu'il peut être retenu au Barça. Au-delà de sa frustration, probablement très élevée compte tenu du niveau atteint en août dernier, il y a son amour pour le FCB. Il a toujours dit qu'il voulait finir au FCB et que sa frustration était due à l'absence de projet. C'est exactement ce sur quoi nous avons travaillé, être à nouveau compétitif. C'est ce que nous aimerions lui dire et je pense qu'il nous donnera une opportunité", a indiqué le candidat à la présidence du club catalan.

Messi se dirige cependant vers une fin de contrat en 2021 et il sera libre si aucun contrat n'est signé d'ici là. "Je suis sûr qu'avec un projet comme le nôtre, il n'aurait jamais atteint le point de demander à partir. Mais si nous atteignons ce point et que vous avez un accord verbal avec quelqu'un qui a gagné le droit de décider ce qu'il veut, nous devrions être à ses côtés pour nous assurer qu'il repart avec les plus grands honneurs jamais vus et pour que la relation dure un long moment", a conclu Victor Font.