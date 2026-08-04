Barcelone maintient son plan concernant le transfert d'Alvarez

Le Barça poursuit ses démarches pour recruter Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, malgré la difficulté de l'opération, en raison de la forte opposition de son club à le vendre lors de ce mercato estival.

Néanmoins, le club catalan est conscient de l'importance de la position de l'international argentin de 26 ans, et pour l'heure, Julian reste déterminé à quitter l'Atlético, avec lequel son contrat court jusqu'en 2030, pour rejoindre le Barça, selon le journal « Mundo Deportivo ».

À cet égard, le Barça s'attend à ce que la star argentine renouvelle son désir de rejoindre le club catalan.

Alvarez doit reprendre l'entraînement de préparation de l'Atlético Madrid pour la nouvelle saison le lundi 10 août, et l'on estime que le club catalan présentera une offre à la direction de l'Atlético afin de confirmer sa décision de partir.

Dans l'intervalle, le Barça estime que l'opération reste possible mais qu'elle pourrait prendre beaucoup de temps, peut-être jusqu'aux deux dernières semaines du mois d'août, avec les risques que cela comporte.

Le club catalan reste attaché à Julian en raison de son grand dévouement au Barça, y compris sa demande publique de transfert pendant la Coupe du monde, et parce que l'attaquant argentin est l'attaquant préféré de l'entraîneur Hansi Flick.

L'entraîneur allemand considère qu'Alvarez est l'attaquant idéal pour sa vitesse, sa technique, sa polyvalence et sa capacité à marquer des buts, tandis que son volume de jeu constitue également un facteur essentiel.

Parmi les autres facteurs qui influencent la décision du Barça, après une analyse minutieuse du marché des attaquants, figure le petit nombre de joueurs pouvant être considérés comme de haut niveau. Il est vrai qu'il y a Erling Haaland (Manchester City) et Harry Kane (Bayern Munich), mais leur recrutement paraît impossible pour le moment.

Il y a d'autres joueurs d'un niveau moindre, mais également très convoités, comme Victor Osimhen, pour lequel 75 millions d'euros sont réclamés. C'est pourquoi le Barça souhaite explorer toutes ses options avec Julian.

Si le Barça ne parvient pas à recruter Alvarez, il étudiera d'autres options, y compris celle de ne pas le recruter du tout.

L'objectif au sein du Barça n'est pas de recruter des joueurs pour la seule raison d'un besoin pressant, mais de s'appuyer sur les faux attaquants, plusieurs d'entre eux étant déjà présents dans l'effectif catalan.

La situation serait différente si le club venait à vendre Ferran Torres, car il aurait alors besoin de recruter au moins un attaquant après la perte de deux attaquants, avec le départ également de Robert Lewandowski.