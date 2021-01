Barcelone, Koeman réclame un nouvel attaquant

Les Blaugrana ont tenté 20 tirs au but lors de leur victoire 1-0 sur Huesca, et leur entraîneur a demandé des renforts en attaque.

Ronald Koeman a déclaré que le manquait trop souvent cible alors qu'il n'avait marqué qu'une seule fois sur 20 tirs au but lors d'une victoire 1-0 contre , et a appelé le club à signer un nouvel attaquant. Lionel Messi est revenu du côté de Barcelone après s'être remis d'une blessure à la cheville et Ronald Koeman a choisi de le titulariser en attaque aux côtés de Martin Braithwaite et Ousmane Dembele.

Le trio a tenté 15 tirs à eux trois, mais c'est Frenkie de Jong qui a marqué le but décisif, profitant de la magnifique passe de Messi pour pousser le ballon dans le filet après 27 minutes. Koeman, qui a fait rentrer Antoine Griezmann à la place Braithwaite à neuf minutes de la fin du match, a admis qu'il lui manquait un attaquant naturel pour mener la ligne entre les talents créatifs de Messi et Dembele. "Je fais confiance à chaque joueur de notre équipe", a déclaré Koeman aux journalistes.

"Mais si nous choisissons d'avoir trois milieux de terrain, il y a de la place pour trois attaquants. Avec Leo, nous parions sur quelqu'un avec une grande profondeur comme Dembele, et nous devons choisir entre Martin ou Antoine en pointe et Martin l'a fait. C'est un neuf qui nous manque dans ces matchs mais cela ne veut rien dire en ce qui concerne le remplacement d'Antoine. Nous avons beaucoup de matchs et nous avons besoin de tous les joueurs", a expliqué le Néerlandais.

Plus d'équipes

"Il faut tuer le match plus tôt"

L'article continue ci-dessous

"Nous avons dit à plusieurs reprises, en début de saison, que nous avons besoin de quelqu'un en pointe pour avoir plus de concurrence et plus de buts, plus d'efficacité, mais cela dépend de beaucoup de choses". Koeman a indiqué qu'il pensait que l'amélioration de ses options de frappe aidera à réduire la pression sur la défense de Barcelone, qui a absorbé des vagues d'attaques de Huesca alors que les hôtes cherchaient à marquer un but égaliseur tardivement à El Alcoraz.

Koeman a déclaré que son équipe devait clôturer les matchs plus tôt pour éviter les fins de matches nerveuses, à suspense, et de perdre des points évitables en route : "La seconde mi-temps n'a pas été si brillante", a admis Koeman. "En fin de compte, nous souffrons un peu parce qu'ils ont essayé de créer et il y a eu des centres où nous avons bien défendu. Si vous ne tuez pas le match plus tôt, vous souffrez toujours."

Dans la perspective des affrontements en avec l'Athletic Club et de Grenade, et une demi-finale de la Supercoupe d' contre la , Koeman a ajouté: "Ce mois est très important pour nos aspirations car nous avons de nombreux matchs à l'extérieur et si nous les gagnons, je pense que nous pouvons nous battre pour les titres. Nous sommes sortis forts, très concentrés, et c'est la principale base dont nous avons besoin. Si nous avons ces deux choses, nous nous améliorerons avec le ballon et si nous pouvons également nous améliorer devant le but, nous pourrons avoir une année très importante et bonne".