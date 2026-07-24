Barcelone entame sa préparation par une victoire convaincante, Hamza Abdelkarim brille

Le FC Barcelone a disputé son premier match amical de préparation pour la nouvelle saison face au CE Europa sur la pelouse du complexe sportif de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. La rencontre s'est tenue à huis clos et constituait le premier test de l'équipe après le début de ses entraînements le 13 juillet.

La formation de l'entraîneur Flick, qui comptait un grand nombre de joueurs de l'académie, a dominé son adversaire et s'est imposée sur le score de 4-1. Mais au fond, le résultat n'avait guère d'importance, car l'objectif était de commencer à emmagasiner de l'expérience, d'offrir du temps de jeu aux joueurs et d'évaluer leur progression physique.

En réalité, Flick a aligné une composition assez éloignée de celle qui disputera la saison officielle, avec un grand nombre de joueurs de l'équipe réserve, et même des équipes de jeunes.

Le joueur de l'académie de La Masia Hamza Abdelkarim a attiré tous les regards, après avoir inscrit un but remarquable qui a consolidé l'avance de la formation catalane, confirmant ainsi sa forte présence parmi les jeunes visages.

Le Barça a maîtrisé le déroulement de la rencontre dès le début et a réussi à ouvrir le score par l'intermédiaire de Brian Fariñas à la 30e minute, avant que Hamza Abdelkarim n'ajoute le deuxième but à la 32e minute. L'Europa a quant à lui réduit l'écart à la 42e minute, la première période s'achevant sur un avantage du Barça, 2-1.

En seconde période, la formation catalane a fait preuve d'une plus grande efficacité offensive et a inscrit deux buts supplémentaires pour sceller le match sur le score de 4-1.

La rencontre a été marquée par une prestation remarquée de Guille Fernández, qui a livré un excellent match au milieu de terrain, tandis qu'Ibrahima Toncara a lui aussi brillé.

Ter Stegen a disputé l'intégralité de la seconde période, malgré son prêt à l'Ajax en passe d'être finalisé. À l'inverse, Adama a été écarté de la feuille de match.

Cette victoire constitue un début encourageant pour l'entraîneur Hansi Flick, qui s'est principalement appuyé sur les jeunes joueurs en l'absence de la plupart des internationaux vedettes.