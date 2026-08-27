Le FC Barcelone a finalisé, ce jeudi, le recrutement de la buteuse italienne Giulia Galli, en provenance de la Roma.

Le journal « Sport » a rapporté que Giulia, âgée de 18 ans, arrive au Barça pour renforcer les rangs de l'équipe réserve, tout en disposant de qualités qui la prédisposent à intégrer l'équipe première.

Giulia Galli a joué avec l'équipe première de la Roma et acquis de l'expérience en Serie A italienne, en Coupe d'Italie, ainsi qu'en Ligue des champions.

Le journaliste italien Mauro Munno avait confirmé que la valeur de l'opération s'élève à 250 000 euros, incluant le montant fixe et les variables.

Giulia Galli est une internationale avec les sélections italiennes de jeunes, et elle a été convoquée pour disputer la Coupe du monde des moins de 20 ans en Pologne, qui se tiendra le mois prochain.

Son talent s'est déjà révélé au niveau international lors de la dernière Coupe du monde des moins de 17 ans, disputée en 2025, où elle a terminé le tournoi à la troisième place au classement des buteuses et a obtenu le Soulier de bronze.

Sur le terrain, Giulia Galli est une attaquante polyvalente, capable d'évoluer à différents postes de la ligne offensive : elle peut jouer comme ailière sur le côté gauche, comme milieu offensive ou comme avant-centre pur, ce qui lui donne la capacité de s'adapter à des rôles et des contextes variés au cours des matchs.

C'est également une joueuse de grande taille, compétitive, dotée de grandes foulées, et qui se distingue en particulier par sa capacité à conclure les attaques et par son sens du but. Elle possède aussi de nombreuses solutions dans la surface de réparation et trouve avec aisance des solutions face au but.

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