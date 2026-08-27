Barcelone dompte Bilbao grâce à un doublé de Raphinha et Fermin dans une soirée de malchance pour Yamal

Le Barça a poursuivi sur sa lancée en Liga, en signant une précieuse victoire face à l'Athletic Bilbao (2-0), lors d'une rencontre disputée au Camp Nou dans le cadre du championnat espagnol.

Le club catalan doit ce succès à ses deux stars : Raphinha, qui a ouvert le score à la 38e minute après une passe magique de Pedri, et Fermín López, qui a scellé l'issue de la rencontre d'un second but (81e), offrant ainsi à l'entraîneur Hans Flick trois points mérités face à un adversaire coriace.

Première période : Simón brille et la VAR prive le Barça

Le Barça a débuté la rencontre par un pressing précoce, et Raphinha a bien failli inquiéter le but des visiteurs dès la première minute, mais il était en position de hors-jeu. L'Athletic Bilbao a répondu rapidement par une percée dangereuse de Williams à la 4e minute, qui s'est infiltré côté gauche avant de délivrer un centre que Cubarsí a dégagé en corner.

Le Barça a obtenu son premier corner à la 7e minute, après une passe astucieuse de Lamine Yamal en direction d'Anthony Gordon, qui l'a manquée. À la 10e minute, Yamal a tenté sa première frappe d'un tir puissant qui est passé relativement loin du but d'Unai Simón.

À la 13e minute, Fermín López a conduit une action construite qu'il a transmise à Eric García, puis à Lamine Yamal, qui a adressé un ballon facile dans les mains du gardien, avant que Fermín ne revienne lui-même mener une action dangereuse à la 15e minute par une passe pour Raphinha, qui n'a pas réussi à la contrôler.

Lamine Yamal a poursuivi ses tentatives et a bien failli ouvrir le score à la 19e minute par une frappe dangereuse que Simón a repoussée avec difficulté, avant que le poteau ne le prive d'un but tout fait à la 24e minute, sur une tête soignée consécutive à un centre d'Alejandro Balde.

À la 26e minute, le gardien Simón a poursuivi sur sa lancée et a repoussé un autre centre de Balde, avant que Pedri ne marque un but à la 29e minute que l'arbitre a annulé pour un hors-jeu de Lamine Yamal ; Fermín López a ensuite tenté de marquer sur un coup franc direct à la 34e minute, après une passe remarquable.

La délivrance est enfin venue à la 38e minute, lorsque Pedri a adressé une passe magique à Raphinha, qui a réussi à tromper Simón, avant que Williams ne mène une contre-attaque basque dangereuse à la 39e minute, sur laquelle Marc Bernal est intervenu au bon moment.

À la 41e minute, Lamine Yamal a gâché l'occasion du deuxième but après un face-à-face que Simón a détourné avec brio.

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Deuxième période : la barre de Yamal et l'entrée de Rodri

Le Barça a abordé la seconde période avec le même engouement, et Raphinha a bien failli aggraver le score à la 48e minute sur une passe en profondeur qui a heurté la défense de Bilbao ; à la 51e minute, Lamine Yamal a subtilisé un ballon à la défense adverse et a frappé puissamment, le ballon revenant sur la barre de Simón, sur l'occasion la plus dangereuse du match.

Le gardien basque a poursuivi son récital et a sauvé son équipe d'un deuxième but à la 54e minute après une frappe puissante de Fermín López, poussant l'entraîneur Hans Flick à intervenir en procédant à deux changements, avec les sorties de Marc Bernal et de Raphinha et les entrées de Rodri et Dani Olmo, pour la première apparition du premier nommé.

L'Athletic Bilbao a imposé une résistance basque dans les minutes suivantes, et malgré un centre soigné de Lamine Yamal à la 67e minute, repris de la tête par Olmo aisément dans les mains de Simón, et une frappe d'Anthony Gordon à la 72e minute passée à côté du but, le Barça a finalement réussi à assurer la victoire.

À la 81e minute, Fermín López est parvenu à inscrire le deuxième but du Barça, tuant les espoirs de Bilbao et offrant à son équipe une victoire méritée par laquelle elle a confirmé sa disposition à poursuivre la course au titre.

Les dernières minutes de la rencontre se sont écoulées sans réel danger de part et d'autre, comme si les deux équipes s'étaient résignées au résultat, malgré les 4 minutes de temps additionnel accordées par l'arbitre, la rencontre s'achevant sur le score de 2-0 en faveur des Blaugrana.