Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le FC Barcelone ne compte pas se séparer de son arrière gauche Alejandro Balde. Et ce, malgré les rumeurs persistantes sur son avenir et l’intérêt de plusieurs clubs européens, surtout en Premier League.

Bien que le joueur n’ait pas obtenu le temps de jeu espéré la saison dernière, l’entraîneur Hans-Dieter Flick ayant souvent aligné João Cancelo comme titulaire à ce poste, Balde conserve la confiance de la direction et du staff technique, et figure pleinement dans le projet sportif du club pour l’exercice à venir.

Le club ne reviendra sur sa décision que si le joueur exprime lui-même le souhait de partir. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, les dirigeants étudieraient les offres et chercheraient un remplaçant adéquat.

Son contrat courant jusqu’en 2028, le club dispose d’une marge de manœuvre confortable pour gérer son avenir. La direction, surprise par l’ampleur des rumeurs alors qu’elle ne l’a jamais mis sur le marché, suit la situation avec attention.

Concernant la prolongation de son contrat, le club n’est pas pressé d’ouvrir des négociations immédiates, mais il entend boucler un nouvel accord avant la fin de la saison prochaine pour garantir sa présence à long terme.

Plusieurs clubs, notamment Manchester United et Manchester City, surveillent toutefois la situation. Des médias britanniques évoquent des offres financières substantielles qui pourraient inciter Barcelone à reconsidérer son positionnement, à condition que le joueur lui-même soit partant.

L’Inter Milan surveille aussi le dossier, prêt à intervenir si une opportunité se présente, tandis qu’Aston Villa, fraîchement qualifié pour la Ligue des champions, cherche à renforcer son poste d’arrière gauche.

Selon Mundo Deportivo, le club catalan dispose toutefois d’un plan de secours : l’Espagnol Marc Cucurella, actuellement à Chelsea, est envisagé pour renforcer le flanc gauche en cas de départ de Balde.

Selon le journal, Cucurella privilégierait un retour en Catalogne et aurait déjà signifié à Chelsea son envie de relever un nouveau défi, d’autant que les Blues ne disputeront pas de coupe européenne l’an prochain.

Le coût de l’opération serait estimé entre 40 et 50 millions d’euros. Parallèlement, le dossier João Cancelo, attendu à Al-Hilal, bute toujours sur des complications, aucun accord définitif n’ayant été trouvé à ce stade.