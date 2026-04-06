Barcelone contraint de suspendre ses démarches concernant le « duo de l'avenir »

Deux jeunes joueurs étroitement liés au FC Barcelone, pressentis pour rejoindre le club la saison prochaine, refusent de s'exprimer sur leur avenir footballistique avant la fin de la saison en cours.

Le club catalan suit de près l'attaquant kosovar Vesnik Aslani, qui évolue en Bundesliga, ainsi que le défenseur croate Luka Vuskovic, prêté à Hambourg. Cependant, les deux joueurs préfèrent se concentrer pleinement sur leurs performances avec leurs équipes actuelles et reporter toute décision concernant leur avenir à la fin de la saison.

L'attaquant kosovar (23 ans) a inscrit un but lors de la défaite 2-1 de son équipe, Hoffenheim, face à Mayence. Après le match, le joueur a affirmé qu'il ne pensait actuellement qu'à aider son équipe pendant cette phase décisive de la saison, laissant son avenir incertain.

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Le joueur a déclaré dans des propos rapportés par le journal espagnol « Mundo Deportivo » : « Je ne peux influencer que ce qui se passe sur le terrain. Je m'efforce de donner le meilleur de moi-même et d'aider l'équipe, que ce soit en marquant des buts, en les créant ou par tout autre moyen. »

Il a ajouté : « Quoi qu'il en soit, je fais de mon mieux pour l'équipe. Ce qui se passe en dehors du terrain ne m'inquiète pas. Tout le monde parle et parle, mais comme je l'ai déjà dit, je ne peux influencer que ce qui se passe sur le terrain. »

Il a poursuivi : « La saison dernière, quand j’étais encore à Elversberg, la situation était similaire. Je disais toujours : “Laissez-moi tranquille, laissez-moi jouer au football, laissez-moi profiter de mon temps”, et c’est exactement ce que je fais cette saison aussi. Au final, on verra bien ce qui se passera. »

L'attaquant kosovar est l'un des joueurs les plus en vue cette saison, avec 10 buts marqués et 6 passes décisives à son actif.

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Quant au défenseur croate (19 ans), il a accordé cette semaine une interview au journal « Frankfurter Allgemeine Zeitung », dans laquelle il a laissé la porte ouverte à des possibilités futures, tout en soulignant qu’il était lié par un contrat à long terme avec Tottenham Hotspur.

Luka Vuković a déclaré : « Dans le monde du football, rien n'est certain ; cela pourrait arriver l'année prochaine ou dans dix ans. Je ne veux promettre quoi que ce soit à personne. À l'issue de cette saison, je reviendrai jouer à Tottenham, où j'ai un contrat jusqu'en 2030. »

Malgré les rumeurs persistantes liant le duo à Barcelone ces derniers temps, le club catalan a d'autres priorités pour le prochain mercato estival, notamment le recrutement de l'attaquant argentin Julian Alvarez (26 ans) et du défenseur italien Alessandro Bastoni (26 ans) pour renforcer les postes d'attaquant et de défenseur central.