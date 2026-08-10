Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain s'apprêtent à entamer des négociations décisives dans les jours à venir concernant le transfert de l'attaquant espagnol Ferran Torres vers la capitale française, après que le joueur a exprimé son souhait de quitter le fief du Camp Nou pour rejoindre le championnat de France.

Le quotidien espagnol « Sport » indique que les négociations pourraient connaître de grandes complications, compte tenu de la nette divergence entre l'évaluation du joueur par le Barça et la volonté du Paris Saint-Germain de profiter de l'approche de la fin de son contrat, qui expire le 30 juin 2027, pour obtenir une importante réduction du prix demandé.

Le Barça s'accroche aux 65 millions d'euros

Le club catalan réclame un montant d'au moins 65 millions d'euros en échange du départ de Torres, une somme grâce à laquelle il entend financer le recrutement d'un ou de deux attaquants afin de combler le vide que laissera le départ du joueur espagnol.

Bien que le Barça ne souhaitait pas vendre Ferran avant d'avoir recruté un remplaçant adéquat, la décision du joueur de partir a poussé la direction à revoir sa position et à entamer des négociations sérieuses.

Les dirigeants du fief du Camp Nou estiment, selon « Sport », que l'évaluation demandée est conforme aux prix actuels du marché pour les attaquants, notamment après la performance remarquable réalisée par Torres lors de la dernière Coupe du monde, qui a nettement réévalué sa valeur marchande.

Paris mise sur la fin de contrat

À l'inverse, le Paris Saint-Germain n'envisage pas de s'approcher du montant demandé, s'appuyant sur le fait que le contrat du joueur expire après une seule saison, ce qui lui offre un puissant levier de pression dans les négociations.

Le club parisien est néanmoins conscient qu'il devra présenter une offre sérieuse pour entamer les discussions sans détériorer ses relations avec le club catalan.

La valeur marchande actuelle de Ferran Torres avoisine les 55 millions d'euros, un chiffre que le Paris Saint-Germain peut atteindre grâce à une formule associant montant fixe et variable, soit la même somme que le Barça avait versée à Manchester City lors de son recrutement, ce qui signifie une récupération intégrale de l'investissement.

La bonne relation entre Deco et Campos

Les éléments recueillis indiquent, selon le journal, que l'excellente relation entre Deco, le directeur sportif du Barça, et Luis Campos, son homologue au Paris Saint-Germain, pourrait jouer un rôle central pour accélérer les négociations et parvenir à un accord d'ici quelques jours.