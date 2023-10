Barcelone : Cette bonne nouvelle pour Xavi avant le clasico

L’entraîneur catalan peut se réjouir de cette nouvelle avant le grand choc face à son rival éternel, le Real Madrid.

Le FC Barcelone fait actuellement face à des blessures à répétition de plusieurs joueurs importants de l’effectif. Mais Xavi Hernandez peut désormais soufflé après des dernières nouvelles rassurantes concernant Alejandro Baldé, le talentueux latéral gauche du Barça.

Alejandro Baldé rejoint l’infirmerie

Sorti sur blessure lors du match Espagne-Écosse (2-0) disputé à Séville, de nombreuses inquiétudes planaient quant à la gravité de la blessure de Baldé. Cependant, des examens médicaux approfondis ont révélé que sa blessure n'était pas aussi grave qu'on le craignait initialement. Il souffre de douleurs aux adducteurs, ce qui nécessitera environ dix jours de repos pour une récupération optimale.

Alejandro Baldé sera opérationnel pour le Clasico, qui se tiendra dans quinze jours. Cette rencontre tant attendue contre le Real Madrid est un événement incontournable de la saison en Espagne, et la présence de Baldé sera un renfort essentiel à l'effectif de Xavi Hernandez.

Baldé, absent contre Bilbao

Cependant, la question qui se pose désormais est de savoir si Baldé pourra être aligné lors du déplacement à Bilbao. Le jeune latéral droit sera absent contre Bilbao à l’occasion de la 9éme journée de Liga qui se déroulera dans une semaine.

Cette saison, les Catalans ont été touchés par des absences majeures, notamment celle de Frenkie De Jong, qui est actuellement blessé, et Robert Lewandowski, qui s'est blessé lors du match à Porto. Lamine Yamal, un autre élément clé de l'équipe, est également incertain pour les prochaines rencontres. La série noire de blessures a créé des maux de tête à Xavi Hernandez,, qui doit faire face à des défis importants cette saison.

Xavi souffle

Le retour d'Alejandro Baldé est donc une lueur d'espoir pour le club Culé et Xavi Hernandez. Le jeune latéral a impressionné depuis le début de la saison avec sa polyvalence, sa vitesse et sa capacité à défendre et à attaquer. Sa contribution sur le flanc gauche est précieuse pour le jeu du Barça, et sa présence sera un atout majeur pour le Clasico.

Alors que le FC Barcelone continue de lutter pour retrouver son lustre d’antan notamment en, Ligue des champions, chaque match est d'une importance capitale. Le Clasico est l'occasion idéale pour l'équipe de montrer sa force et sa détermination face à son éternel rival, le Real Madrid. La perspective de voir le latéral gauche disputé ce match important apporte un soulage les supporters Catalans.

Le staff médical du FC Barcelone travaillera en étroite collaboration pour garantir La remise en forme de Baldé.