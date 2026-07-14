Barcelone bénéficie d’un coup de pouce inattendu après la décision surprise d’Alvarez

Julián Álvarez, l’attaquant de l’Atlético de Madrid, devrait rester le nom le plus cité de ce mercato estival, tant les incertitudes sur son avenir chez les Rojiblancos demeurent nombreuses.

Lors de la Coupe du monde avec l’Argentine, il a manifesté son souhait de partir, suscitant l’intérêt du FC Barcelone. mais l’Atlético de Madrid refuse catégoriquement de le céder, que ce soit au Barça ou au Real Madrid, ce qui a poussé Arsenal à entrer dans la course dans l’espoir de le ramener en Premier League, où il s’était déjà illustré avec Manchester City entre 2022 et 2024.

Selon le journal espagnol « Sport », l’attaquant argentin a tranché : il ne souhaite pas revenir en Angleterre et écarte donc toute offre de Premier League.

Cette position ne vise pas spécifiquement Arsenal ou Liverpool, récemment cités dans le dossier, mais traduit une préférence personnelle : l’attaquant ne souhaite plus évoluer en Angleterre.

Malgré les démarches du directeur sportif d’Arsenal, Andrea Berta, et de l’entraîneur Mikel Arteta pour approcher l’attaquant argentin, notamment après que l’Atlético Madrid a signifié son intention de le proposer sur le marché anglais en cas de transfert, la réponse d’Álvarez a été catégorique : l’Angleterre ne fait pas partie de ses plans actuels.

Cette posture s’apparente à une manœuvre calculée : en réduisant ses options, l’attaquant garde intacte la possibilité d’un transfert vers le FC Barcelone. En fermant la porte aux clubs de « Premier League » dotés d’une puissance financière colossale, la star argentine envoie un message clair aux directions de l’Atlético de Madrid et du FC Barcelone : il ne souhaite pas se retrouver dans une vente aux enchères, mais cherche à décider lui-même de son destin et à se diriger vers la destination à laquelle il aspire véritablement.

L’international argentin sait qu’une entrée en lice des clubs anglais renforcerait la position de l’Atlético dans les négociations et ferait grimper son prix sur le marché. En écartant la Premier League, il prive ainsi le directeur général de l’Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, d’un levier financier qui aurait pu contraindre le Barça à accepter des conditions plus onéreuses.

De son côté, le FC Barcelone ne cache pas son vif intérêt pour le joueur ; le président du club, Juan Laporta, a récemment confirmé que l’offre du club catalan pour Álvarez restait d’actualité, tout en avertissant qu’elle ne serait pas valable indéfiniment, tant en termes de délai que de montant. Laporta a confirmé que l’attaquant argentin bénéficie d’un solide soutien au sein de la direction sportive et de l’encadrement technique, et a assuré que le dossier restait ouvert.

Laporta a par ailleurs révélé avoir contacté directement la direction de l’Atlético, indiquant que les discussions finales se tiendraient avec Gil Marín. Les relations entre les deux présidents s’avèrent déterminantes pour dénouer ce dossier complexe, et Laporta espère que les Rojiblancos reviendront sur leur position initiale, tout en réaffirmant que le Barça ne se pliera à aucune condition imposée.

Ses déclarations adressent aussi un message implicite à Álvarez : le Barça est prêt à jouer sa carte, mais il attend du joueur qu’il maintienne la pression sur son club afin de le contraindre à négocier, rappelant que le rêve de porter le maillot blaugrana ne se réalise que si la détermination s’accompagne d’actes.