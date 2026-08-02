Barcelone au bord du gouffre : Alvarez encerclé, toutes les portes fermées

Le dossier Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, entre dans un tournant décisif à l'approche de la date de son retour à l'entraînement, prévu le 10 août courant, dans un contexte de développements inattendus entourant son avenir, après que le joueur argentin a annoncé son intention de quitter le club pour rejoindre Barcelone, tandis que l'Atlético maintient son refus catégorique de vendre sa vedette à son concurrent direct en Liga.

Le journal espagnol Mundo Deportivo a affirmé que la seule voie qui s'offre à Barcelone pour s'attacher les services de « l'Araignée » est de payer le montant de la clause libératoire, fixée à 500 millions d'euros, une somme faramineuse qui rend la transaction quasi impossible, malgré l'offre de 100 millions d'euros formulée par le club catalan pour recruter le joueur, offre que la direction du Wanda Metropolitano a rejetée catégoriquement.

Au Wanda Metropolitano, la direction est consciente de la difficulté de trouver sur le marché un joueur du niveau d'Alvarez, mais elle n'exclut pas pour autant de chercher une solution en le transférant vers un club étranger si le joueur persiste dans sa position. Les noms d'Arsenal et du Paris Saint-Germain ont ainsi été évoqués comme les clubs les plus probables, mais cette solution ne serait pas du goût du joueur, qui ne souhaite pas quitter l'Espagne.

Cependant, l'option du Paris Saint-Germain est sur le point de se refermer, après que le club parisien a réalisé des progrès notables dans ses démarches pour recruter Ferran Torres de Barcelone, ce qui rend peu probable qu'il souhaite également s'attacher les services du joueur argentin, d'autant que « l'Araignée » avait auparavant fait savoir à Paris qu'il n'était pas intéressé par un transfert au club parisien, lui préférant par le passé l'Atlético Madrid.

Dans un nouveau développement, le Real Madrid pourrait s'inviter indirectement dans la crise, alors qu'Arsenal cherche actuellement à recruter Vinicius Junior, à qui il reste une année de contrat avec le club madrilène et qui ne l'a pas encore prolongé. Le montant de son transfert pourrait dépasser les 100 millions d'euros, ce qui rendrait peu probable que le club anglais tente également de recruter Alvarez.

Dans ce contexte de complications, le compte à rebours a commencé avant le retour de Julian Alvarez à l'entraînement sous la direction de Simeone, tandis que l'Atlético Madrid prévoit de le conserver une saison supplémentaire, alors que Barcelone ne souhaite prendre aucune décision précipitée, laissant la porte ouverte à de nouveaux développements susceptibles de sceller le sort de l'un des dossiers les plus brûlants du mercato estival.