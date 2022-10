Xavi savait que le mois d'octobre pouvait tout déterminer.

Le FC Barcelone affronte Villarreal demain (20 octobre) dans un match qui pourrait avoir le potentiel de faire ou défaire la saison. Les défaites contre l'Inter et le Real Madrid ont fait retomber les espoirs de succès du club catalan, et le patron Xavi n'a laissé aucune place au doute dans ses messages d'avant-match.

"Bien sûr", a répondu Xavi lorsqu'on lui a demandé s'il comprendrait que Barcelone décide de le licencier. L'humeur est basse autour du Camp Nou mais le manager n'a pas reculé. "C'est le football. Les gens dans la rue ont levé le poing pour me soutenir. Maintenant, nous devons continuer et faire face à la réalité mais je suis toujours positif. Je ne vais pas vous mentir. Le Barça, c'est gagner et obtenir des titres".

"La situation n'est pas la meilleure. Nous avons commencé brillamment mais cela ne m'arrête pas. Nous devons avancer pas à pas. Nous devons essayer de nous améliorer. Entre le succès et l'échec, il y a parfois très peu de choses. Ce sont de petits détails mais nous devons faire plus de choses".

Xavi, malgré la tension, a réaffirmé son engagement envers le club et la saison : " Je suis un culé et je ne m'arrêterai pas. Rien ne m'arrêtera. Je vais continuer à travailler dur et je vais tout donner. Je vais travailler dur pour montrer aux joueurs que l'objectif est toujours de gagner des titres."

"Je dois être honnête avec le club, les joueurs et les fans. Je suis toujours très excité. Tout le monde me soutient, j'ai l'impression qu'un membre de la famille est décédé avec tous les messages que j'ai reçus. Il n'y a pas d'année de transition pour Barcelone. Nous devons aller chercher des titres. Si nous ne le faisons pas, il y aura des conséquences et peut-être qu'elles seront pour moi. Je ne veux pas chercher d'excuses".