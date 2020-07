Barça - Xavi "respecte" Setién, mais…

Lors d’une interview accordée à Marca, Xavi a réaffirmé son envie de devenir un jour l’entraîneur du FC Barcelone.

Xavi deviendra un jour l’entraîneur du . Il ne s’agit d’un secret pour personne : celui qui officie aujourd’hui du côté d’Al-Sadd ( ) reviendra, à un moment ou à un autre, dans le club qu’il a quitté en 2015. L’intéressé le répète d’ailleurs à qui veut bien l’entendre, et il a récidivé dans les colonnes de Marca ce mardi.

"C'est ma maison, et ce serait un rêve"

"Je ne le cache pas, et je l'ai toujours dit, mon objectif principal, quand ça pourra se faire, c'est le Barça. C'est ma maison, et ce serait un rêve. Mais, aujourd'hui, je suis concentré sur Al-Sadd, en attendant la prochaine saison. Quand je devrai venir au Barça, que ce soit à court ou long terme, je viendrai", a déclaré l’ancien milieu de terrain, sous contrat jusqu’en 2021 au Qatar. Pas un scoop, donc.

Mais cette fois-ci, Xavi a prononcé le nom de Quique Setién, dont la place actuelle sur le banc du Barça pourrait sauter avant la Ligue des Champions.

La philosophie de Setién, Xavi valide

"Par-dessus tout, je dois respecter Quique Setién et je souhaite tout le meilleur à l'équipe. Parfois, le Barça joue très bien ; d'autres fois, bien ; d'autres fois, pas si bien. Mais j'aime les idées de Setién, actuellement et avec ses équipes précédentes : dominer et pratiquer un jeu spectaculaire", a conclu Xavi.

Une manière comme une autre de dire qu’il ne prendra pas la place de Setién. Un autre s’en chargera, que ce soit avant le huitième de finale retour contre en C1, ou au début de la saison prochaine. Pour Xavi, les supporters barcelonais devront vraisemblablement attendre l’été 2021 : nouvelles élections, nouveau président et nouvel entraîneur !