Barça, Laporta : "Si j'étais Xavi, je ne reviendrais pas"

L'ancien président du FCBarcelone, Joan Laporta, a assisté à un événement à l'hôpital Sant Joan de Déu et s'est confié sur Xavi.

Le Barça est en pleine crise institutionnelle et pourrait perdre son titre de au profit du ce jeudi. Ancien président du club catalan, Joan Laporta a évoqué différents sujets liés à l'actualité du club blaugrana.

Barça, Suarez : "Messi a besoin d'un projet gagnant"

Laporta a notamment évoqué son projet d'être réélu président du Barça : "Chaque jour, j'ai plus envie de participer aux élections. Une météo et des conditions concrètes sont nécessaires pour me sentir à l'aise et résister encore quelques années", a confié l'ancien dirigeant.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Laporta a forcément été sondé sur Messi, qui n'a toujours pas prolongé son contrat en Catalogne. "Je veux qu'il reste en 2021 mais j'ai peur qu'une mauvaise décision des dirigeants puisse conduire à une décision irréversible".

Enfin, l'ancien homme fort du club catalan a évoqué le retour possible et très discuté de Xavi en tant que coach. "Si j'étais Xavi, je ne reviendrai jamais avec ce board aux commandes".

Pour rappel, l'élection présidentielle au doit avoir lieu avant le 30 juin 2021.