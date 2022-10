Barça : Xavi répond aux critiques et évoque son avenir

L’entraineur du FC Barcelone Xavi ne s’accrochera pas désespérément à son poste si les résultats ne suivent pas durant les prochains mois.

La formation catalane a, une nouvelle fois, quitté la Ligue des Champions par la petite porte. Les coéquipiers de Gérard Piqué ont enterré leurs derniers espoirs de qualification en huitièmes de finale de la compétition européenne après un nouveau revers, mercredi soir, contre le Bayern Munich (0-3).

Xavi, « Sans résultats, un autre entraîneur viendra »

Éjectés de la première place du classement général de Liga, après avoir perdu leur duel contre le Real Madrid (3-1), il y a quelques jours au Bernabeu, les Barcelonais n’arrivent plus à sortir la tête de l’eau.

Sévèrement critiqué par la presse sportive espagnole, Xavi a tenu à s’expliquer, ce vendredi en conférence de presse, à la veille du déplacement à Valence pour le compte de la 12e journée du championnat.

« En Ligue des champions, tout nous est arrivé. Nous avons fait notre autocritique. Nous devons tourner la page, penser à la Liga, nous faisons une bonne saison, a confié le technicien espagnol. Les attentes sont très élevées, cette année l’objectif est de gagner des titres et nous en avons perdu un, mais il en reste d’autres. De l’intérieur, nous n’avons pas de doutes, nous pensons que les résultats peuvent venir. »

Ils sont quelques-uns, parmi les supporters catalans et les observateurs, à demander le départ de Xavi. Le coach du Barça n’a pas fermé cette porte devant les médias locaux.

« Je crois que nous sommes sur le bon chemin et nous devons continuer à y croire, a-t-il enchainé. Les résultats finiront par arriver et s’ils n’arrivent pas, alors un autre entraîneur viendra, c’est une réalité de la vie. Mais nous n’avons pas de doutes et nous croyons que les résultats arriveront. »