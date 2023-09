Barça : Xavi prolongé ? L’incroyable réponse de Deco

Nouveau directeur sportif du FC Barcelone, Deco s’est prononcé sur l’avenir de Xavi Hernandez à la tête des Culés.

A un an de la fin de son contrat à la tête de la barre technique du FC Barcelone, l’avenir de l’ancien milieu de terrain de la Roja fait l’actualité en Espagne. Interrogé sur le sujet, le nouveau directeur sportif du club catalan n’a pas hésité à répondre.

Xavi va renouveler au Barça

En poste depuis novembre 2021 en remplacement de Ronald Koeman, Xavi Hernandez a la confiance de ses dirigeants. Alors qu’il a réussi à redonner le titre du champion d’Espagne aux Culés la saison dernière, un trophée qui manque au Barça depuis 2019, Johan Laporta ne tarderait pas renouveler le contrat de son entraîneur espagnol.

Selon les déclarations du Directeur sportif du FC Barcelone, Deco, reprises par le journaliste italien, Fabrizio Romano, le club champion d’Espagne va renouveler le bail de son coach dans les tout prochains jours. Nouveau directeur sportif des Culés depuis cet été, Anderson Luís de Souza, plus connu sous le nom de Deco, indique que l’ancien coach d’Al-Sadd SC va renouveler.

"Xavi va signer un nouveau contrat, il mérite de prolonger le contrat (…) Combien d'années ? Vous verrez bientôt, mais nous faisons vraiment confiance à Xavi pour l'avenir", a déclaré le Brésilien. En effet, l’on peut comprendre que le FC Barcelone proposerait une nouvelle prolongation, sauf surprise, longue durée à son entraîneur de 43 ans.

Deco rassure pour Balde et Lamine Yamal

Deux pépites du FC Barcelone, les Culés ne veulent pas laisser partir aussi vite les jeunes Alejandro Balde et Lamine Yamal. Selon le directeur sportif, les négociations sont en très bonne voie pour la prolongation des deux jeunes.

"Les deux renouvellements d'Alejandro Balde et Lamine Yamal sont déjà en bonne voie, nous allons tous les deux signer de nouveaux contrats (…) Vous aurez sûrement des nouvelles dans les prochains jours", a fait savoir Deco.

Rappelons qu’en environ une saison et demie au sein de la formation catalane, Xavi Hernandez a réussi à donner une Liga et une Supercoupe d'Espagne au FC Barcelone. Cette saison, le technicien espagnol compte trois victoires et un match nul avec les Culés. Ce qui place le FC Barcelone à la troisième place avec 10 points à égalité de Gérone (2e). Le Real Madrid est leader avec 12 points en quatre sorties.