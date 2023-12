Barça : Xavi pète un câble et insulte ses joueurs

Xavi a demandé ses joueurs de "courir comme des cochons" en seconde période.

Le FC Barcelone a certes battu Almeria 3-2 mercredi soir, mais sa performance contre la pire équipe de la Liga cette saison n'a guère atténué l'attention portée à Xavi Hernandez et à ses joueurs ces dernières semaines.

Alors que le match était à égalité 1:1 à la mi-temps, Xavi s'est montré furieux lors de son discours d'équipe à la pause. Diario AS a révélé les détails de son discours à la mi-temps, qui a commencé par la répétition de "ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible !", alors que les joueurs de Barcelone regagnaient les vestiaires.

Xavi a accusé ses joueurs d'avoir manqué d'âme, d'esprit et d'ambition lors de leur prestation en première mi-temps, et il a déchiré son maillot pour montrer à quel point il était furieux contre ses joueurs, à qui il a demandé de "courir comme des cochons" en seconde période.

Enfin, Xavi s'en est pris à Robert Lewandowski, particulièrement mauvais lors des 45 premières minutes à Montjuic. L'entraîneur barcelonais a lancé un défi à son attaquant : "Voyons si tu te mets à courir pour f****** une fois !".

Le discours de Xavi a eu l'effet escompté puisque le FC Barcelone est reparti avec les trois points, même s'il ne fait aucun doute que beaucoup de travail devra être fait sur le terrain d'entraînement avant le déplacement à Las Palmas le 4 janvier.