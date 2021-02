Barça, Xavi : "Oui, j’espère entraîner le Barça"

Erigé comme promesse de campagne par certains candidats à l’élection présidentielle du Barça, Xavi ne cache pas ce rêve.

On le disait mieux, bien plus à l’aise depuis quelque semaines mais le Barça a été rappelé à ses vieux démons, mardi soir sur sa pelouse. Contre le PSG, les coéquipiers de Lionel Messi ont mordu la poussière et compris que le club catalan n’avait plus l’étoffe d’un réel candidat au titre final en Ligue des Champions. Alors qu’il reste encore une manche retour dans ce duel, les dés semblent jetés et les Blaugrana vont devoir miser sur un regain de forme en Liga pour espérer ne pas finir la saison sans le moindre titre.

A l’heure où l’avenir de Lionel Messi est plus qu’incertain, la situation sportive n’inspire pas à l’optimisme. Ce cuisant revers face au PSG peut-il rendre encore la position de Ronald Koeman encore plus inconfortable qu’elle ne l’est déjà ? Le technicien néerlandais n’a pas fait de miracle et ne donne pas l’impression d’avoir la solution à tous les maux catalans.

Mettre tout sur le dos de l’entraîneur est forcément un raccourci mais Koeman sait que sa tête ne tient qu’à un fil, à l’heure des élections présidentielles du Barça. L’ancien sélectionneur des Oranje est au courant que Xavi, l’ancienne idole du Camp Nou, fait partie des promesses de campagne de certains candidatures pour prendre place sur le banc catalan à partir de la saison prochaine.

Chez les socios, la possibilité de voir l’ancien maître à jouer du football catalan pendant plus d’une décennie est plus que souhaitée, surtout avec la perspective d’être un poids de plus pour convaincre Messi de rester. Entraîneur au Qatar, Xavi en a remis une couche, au lendemain de la déroute barcelonaise en Ligue des Champions.

L'article continue ci-dessous

"Actuellement je suis à Al-Sadd, je vais très bien, dans le meilleur club du Qatar et à partir de là, nous verrons ce que l'avenir nous réserve, a-t-il déclaré à la FIFA. Tout le monde me voit comme entraîneur du Barça. J’espère, je ne veux le pas cacher."

"Ce que j’aimerais, je l’ai dit déjà à de nombreuses reprises, mais j’ai toujours du respect pour l’entraîneur actuel qu’est Ronald Koeman et pour le club, qui sont en pleine compétition et je leur souhaite le meilleur. Maintenant, il y a des élections et nous allons voir quel président sortira, mais bien sûr, oui, c'est un désir d’entraîner le Barça, sans aucun doute."

Avec le doux rêve de connaître le même succès que son mentor, Pep Guardiola, dont il a suivi les traces depuis ses débuts en professionnels.