Barça, Xavi met la pression sur sa direction

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, a fait des demandes importantes à sa direction en vue du mercato.

Tous les clubs européens ou presque s’activent sur le marché des transferts depuis l’ouverture du mercato hivernal le 01er janvier. En Espagne par contre, il y a moins de bruits autour du FC Barcelone, le club catalan étant muet sur le marché. Mais ce samedi, son entraineur, Xavi Hernandez, a demandé des renforts à sa direction.

Xavi exige des renforts au Barça

Le seul mouvement du côté de Barcelone cet hiver est l’officialisation du transfert de Vitor Roque. Toutefois, le jeune attaquant brésilien avait déjà un accord avec le Barça depuis plusieurs mois. Toujours embarrassé par des problèmes financiers, le club blaugrana préfère être prudent sur le marché. Mais ce n’est pas l’avis de Xavi qui veut des renforts. « Avec la blessure de Gavi, un renfort au milieu de terrain serait le bienvenu. Nous sommes en contact permanent avec Deco, Yuste et d’autres. Roque est une signature pour l’avenir. Mais il pourrait aussi y avoir des paris pour le présent », a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse, samedi.

L’autre demande étonnante de Xavi à la direction du Barça

Non seulement Xavi veut des renforts, mais l’Espagnol ne souhaite pas aussi être privé de l’un de ses joueurs. Le champion du monde 2010 a explicitement demandé à ses dirigeants de prolonger son capitaine, Sergi Roberto. « Je recommanderais au club de renouveler Sergi Roberto. Ils le savent déjà. Il est important, il peut jouer à plusieurs postes. Il faut lui expliquer très peu de choses. Il sait ce qu’est le Barça. C’est un footballeur très critiqué, mais il donne toujours le niveau. Je suis très content de lui », a ajouté Xavi.

L’ancien coach d’Al Sadd a également profité de l’occasion pour annoncer que la nouvelle recrue du club, Vitor Roque, va jouer dimanche lors du match entre le Barça et Barbastro en 16es de finale de la Coupe du Roi. « Je pense qu’il a besoin physiquement de rythme et de minutes et demain il les aura. Nous verrons combien. Mais oui, c’est un match pour les joueurs qui ne jouent pas d’habitude, mais sans faire d’expériences. Ce n’est pas un match simple. Nous connaissons les précédent », a conclu Xavi Hernandez.