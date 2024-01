Mercato : Le Bayern passe à l'offensive pour un cadre du Barça

Le Bayern Munich est prêt à passer à l’offensive pour s’offrir un cadre du Barça.

Tout comme en France, le mercato hivernal est officiellement ouvert dans plusieurs autres pays dont l’Allemagne et l’Espagne. Tous les clubs s’activent donc pour se renforcer à des postes clés en vue de la deuxième partie de saison. Ainsi, le Bayern Munich a jeté son dévolu sur un cadre du FC Barcelone et serait prêt à débourser une somme colossale pour s’offrir le joueur.

Le Bayern veut Ronald Araujo au Barça

Le Bayern Munich dispose de l’une des attaques les plus redoutables d’Europe avec à sa tête, un certain Harry Kane. Mais la défense du club bavarois n’est plus autant impériale comme par le passé. Ainsi, le Bayern a décidé de se renforcer en défense. Et le club munichois est intéressé par Ronald Araujo.

Considéré comme l’un des meilleurs à son poste, le défenseur uruguayen du FC Barcelone plait fortement au Bayern Munich. Mais le club catalan ne serait pas prêt à laisser partir son meilleur atout défensif. Cependant, la position du Barça dans ce dossier ne décourage pas pour autant le Bayern qui est disposé à sortir le chéquier pour Ronald Araujo.

Le Bayern fonce sur le dossier Araujo

Sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2026, Ronald Araujo pourrait bien aller vers d’autres cieux cet hiver. Selon les informations de Sky Germany, le Barça serait prêt à débourser plus de 70 millions d’euros pour s’attacher les services de l’Uruguayen. Ce qui correspond à la valeur marchande du moment du joueur selon Transfertmarkt.

En Allemagne, on aborde une éventuelle arrivée de Ronald Araujo avec moins de pessimisme. A en croire la presse allemande, les difficultés financières auxquelles fait face le FC Barcelone pourrait bien obliger le club catalan à céder l’Uruguayen au Bayern. Et même si le Barça ne libère Araujo cet hiver, le Bayern aurait déjà prévu revenir à la charge l’été prochain.