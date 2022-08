Dimanche soir, le FC Barcelone affronte le Real Valladolid et Xavi Hernandez restait confiant quant à la possibilité de disposer de Jules Koundé.

À cinq jours de la fin du marché des transferts, il n'est pas surprenant que d'éventuels transferts aient figuré en tête de liste des questions lors de sa conférence de presse d'avant-match.

Il était moins sûr que le FC Barcelone puisse conclure un accord pour Bernardo Silva de Manchester City. Xavi n'a pas nié qu'il y avait un intérêt, mais un transfert semble peu probable.

"On ne perd jamais l'espoir, mais c'est difficile. Il doit y avoir des départset la vérité est que je pense que c'est difficile, nous sommes à quelques jours de la fin du marché aussi."

Depuis longtemps, la rumeur veut que le FC Barcelone tente de faire signer Marcos Alonso, mais Xavi a été moins loquace quant à sa réponse concernant le latéral gauche espagnol. Il avait également déclaré que Barcelone était bien couvert à ce niveau avec le développement d'Alejandro Balde.

"Toutes les situations sont possibles et nous allons évaluer toutes les options. Nous ne pouvons écarter aucun scénario".

En ce qui concerne les départs, Xavi n'a pas non plus été très conciliant. Tous les signes indiquent que Pierre-Emerick Aubameyang et Memphis Depay ne seront pas les premiers choix à Barcelone cette saison et beaucoup suggèrent qu'ils pourraient partir avant la fin de la fenêtre. Xavi s'est exprimé sur leur avenir.

"Je n'écarte aucune situation. Cela inclut une situation où Aubameyang part ou Memphis part... beaucoup de choses peuvent arriver. Nous allons voir la situation que nous avons".