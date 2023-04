Barça : Xavi dévoile son meilleur joueur du monde

L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, n'a pas tari d'éloges sur l'une de ses stars cette semaine.

Alors que certains expliquent leur élimination européenne par le manque de talents de classe mondiale dans leurs rangs, Xavi estime qu'il dispose du meilleur gardien de but au monde.

Ter Stegen au sommet

Marc-André ter Stegen était critiqué lorsque Xavi est arrivé à son poste, mais il s'est progressivement amélioré depuis. Cette saison, il est devenu l'un des joueurs les plus décisifs de la Liga, avec seulement neuf buts encaissés sur l'ensemble de la compétition.

Interrogé sur le gardien allemand, Xavi a répondu de manière très élogieuse : "Pour moi, c'était un avantage d'être en Allemagne.

"Pour moi, c'était un avantage de connaître Marc. En tant que manager, c'était un avantage, je sais comment il pense, sa personnalité, il est très méthodique, c'est un perfectionniste. Il a beaucoup travaillé et il était conscient qu'il devait lui aussi s'améliorer".

"En ce moment, il est à un niveau extraordinaire. Je dirais qu'il est actuellement le meilleur gardien du monde. C'est d'autant plus vrai pour nous en termes de jeu. Avec le ballon dans les pieds dans le but, il est parfait pour nous. Le fait d'avoir Marc dans les buts me rend serein".

Ter Stegen est en lice pour battre tous les records de la Liga si le FC Barcelone continue sur sa lancée défensive. Actuellement, les Barcelonais ont réalisé 23 matches sans encaisser de but en 30 rencontres. Trois de plus permettraient à ter Stegen de battre le record de matches sans encaisser de but dans les cinq plus grands championnats d'Europe, et si Barcelone ne concède pas sept buts sur les matches restants, il battra le record de buts encaissés, établi par le Deportivo La Corogne et l'Atlético Madrid, qui est de 16.

ter Stegen a réalisé de nombreux arrêts décisifs lors de ces matches sans encombre et, aux côtés de Thibaut Courtois et de Mike Maignan, nombreux sont ceux qui le considèrent comme l'un des meilleurs gardiens de but de l'histoire de l'UEFA.