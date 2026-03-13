Barça : Xavi continue son règlement de comptes

L'ancien joueur et entraîneur a affirmé que Joan Laporta, favori pour sa réélection lors du scrutin de ce week-end, avait opposé son veto au retour de Lionel Messi au club à l'été 2023.





Xavi a également affirmé que Laporta l'avait trahi en le limogeant un an plus tard, quelques semaines après l'avoir convaincu de ne pas démissionner à la fin de la saison 2023-2024. Le lendemain de la publication de ces déclarations, Laporta a répliqué en accusant l'icône barcelonaise de lui en vouloir.





Dans ses déclarations, Laporta a nié avoir saboté le retour de Messi à Barcelone, affirmant que la Liga n'avait pas donné son feu vert à la transaction. Xavi a depuis réagi à ces accusations sur les réseaux sociaux, selon Marca.





« Avec la vérité devant moi, toujours ! Avec le Barça dans nos cœurs, toujours ! Vive le Barça ! »





Le fait que Xavi, toujours vénéré par les supporters du FC Barcelone malgré une fin de mandat décevante, ait déclaré publiquement que Laporta avait choisi de ne pas renouveler le contrat de Messi est une prise de position majeure. Intervenant à moins d'une semaine du vote de dimanche, cette déclaration sera encore fraîche dans l'esprit des électeurs et pourrait donc peser lourd dans le choix du prochain président du club catalan.





Le déroulement du vote de ce week-end s'annonce intéressant. Laporta semble toujours être le favori pour un quatrième mandat, mais les propos de Xavi pourraient s'avérer déterminants pour Victor Font, le candidat qu'il soutient.