Barça - Willian José, une opération "presque impossible"

La Real Sociedad ne souhaite pas laisser partir son attaquant et devoir finir la saison avec un seul numéro 9.

Privé de Luis Suarez et probablement d'Ousmane Dembélé pour de longs mois, le Barça réfléchit à recruter un attaquant pour la fin de la saison, sous la forme d'un joker médical. Parmi les pistes étudiées se trouve Willian José, qui évolue sous les couleurs de la .

Mais le club ne semble pas disposé à laisser partir son joueur dès à présent pour de multiples raisons et il serait "presque impossible que Willian José termine au Barça maintenant", comme le révèle à Goal une source du club basque.

L'une des raisons est économique : les Blaugrana n'ont pas les moyens de mener à bien une telle opération à l'heure actuelle - ce sont les mêmes raisons qui ont fait échouer les négociations pour Rodrigo Moreno. Willian José dispose dans son contrat d'une clause libératoire de 70 millions d'euros.

Lors du mercato, il avait demandé à partir alors que se présentait une offre de , mais les Spurs n'auraient pas été en mesure de satisfaire les demandes espagnoles (30 millions d'euros selon une source proche du dossier). Et maintenant que le mercato est terminé, la Sociedad ne souhaite pas prendre le risque de se retrouver avec le seul Isak comme attaquant dans son effectif. C'est pourquoi le club ne compte pas laisser partir José à moins d'une somme particulièrement importante.

Deux autres options sont également sur la table pour la direction azulgrana : Loren Moron ( ), lequel plaît à Quique Setien et dispose d'une clause de 40 millions d'euros. Plus, les deux clubs entretiennent de bonnes relations et ont mené à bien plusieurs transferts ces derniers temps. Enfin autre possibilité, Angel, l'attaquant de 32 ans qui évolue à et dont la clause est seulement de 10 millions d'euros, ce qui pourrait permettre au Barça de ne pas avoir à négocier avec son club.