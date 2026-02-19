Barça : Vlahovic pour remplacer Lewandowski, c'est validé

Le contrat de Vlahovic expire cet été et aucune avancée n'a été constatée avec la Juventus concernant une prolongation. Le Barça souhaiterait renforcer son attaque cet été, notamment pour remplacer Robert Lewandowski, lui aussi en fin de contrat. Cependant, le budget salarial dont il disposera pour ce recrutement reste incertain. Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, semble être leur option privilégiée, mais en l'état actuel des choses, un accord paraît difficile à conclure.

D'après les dernières informations en provenance d'Italie, Vlahovic privilégierait un transfert au FC Barcelone. Tuttosport, cité par Sport, indique que son avenir devrait se préciser en mars, mais il sait ce qu'il veut et a demandé à ses agents de privilégier les négociations avec le FC Barcelone. Si Barcelone ne passe pas à l'action, il est ouvert à des discussions avec la Juventus ou des clubs de Premier League.

À plusieurs reprises, il a été rapporté que le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, avait été en contact avec les agents de Vlahovic en vue d'un éventuel transfert. Cependant, le quotidien catalan souligne qu'il ne figure pas en tête de liste des joueurs ciblés par le Barça à l'heure actuelle, et qu'il sera « difficile » pour Vlahovic de rejoindre la capitale catalane.

Plus tôt ce mois-ci, le préparateur physique de l'équipe nationale serbe, Dusan Ilic, a prédit l'arrivée de Vlahovic à Barcelone cet été. Il est probable que le FC Barcelone, par choix ou par nécessité, attende l'été pour se décider sur les joueurs à recruter, et Vlahovic aura peut-être déjà fait son choix à ce moment-là.