Barça : une vente majeure prévue cet été .

Cet été, le club catalan devrait respecter son plafond salarial, ce qui lui offrira une plus grande flexibilité budgétaire et rendra plus attrayante la perspective d'une vente importante pour financer le reste de son mercato.





Dani Olmo est l'un des joueurs qui n'a pas encore pleinement convaincu depuis son arrivée. L'international espagnol a été recruté il y a près de deux ans après une excellente campagne à l'Euro 2024, suite à l'échec du transfert de Nico Williams. Olmo a coûté 55 millions d'euros au Barça lors de son transfert en provenance du RB Leipzig, et pourtant, à l'heure actuelle, Fermin Lopez lui est préféré dans la hiérarchie des gardiens. Lors de sa première saison, Olmo a montré par moments son potentiel, mais la régularité lui fait encore défaut.





Al-Qadsiah prend contact avec le FC Barcelone au sujet d'Olmo





Selon Marca, le club saoudien d'Al-Qadsiah suit de près Olmo et a dépêché des représentants pour l'observer en personne. Ils ont également pris contact avec les dirigeants du FC Barcelone, mais n'ont pas encore formulé d'offre officielle. De son côté, Olmo n'a reçu aucune proposition concrète d'Al-Qadsiah.





Un départ d'Olmo est peu probable.





Malgré des problèmes de régularité, des blessures et, lors de sa première année, des difficultés avec son inscription, Olmo n'envisage pas de quitter le FC Barcelone cet été. Il est actuellement heureux au Camp Nou et est sous contrat avec le Barça jusqu'en 2030. Deco et Hansi Flick le considèrent tous deux comme un élément clé du projet, tant pour le présent que pour l'avenir.