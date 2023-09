Barça : une offre choquante pour Lewandowski

Le Barça a reçu une offre choquante pour Robert Lewandowski !

Le FC Barcelone devrait être très actif lors de la dernière journée de la fenêtre de transfert estivale. Ils espèrent conclure des accords pour Joao Cancelo et Joao Felix, tandis que les joueurs existants pourraient également être transférés.

Ez Abde, Ansu Fati et Clément Lenglet semblent tous proches de quitter le FC Barcelone, et il est possible qu'ils soient rejoints par Robert Lewandowski. Selon le journaliste de Sport David Bernabeu Reverter, un club saoudien anonyme a fait une offre de 40 millions d'euros pour l'international polonais.

Lewandowski a été associé à un transfert en Arabie saoudite au début de l'été, mais il a catégoriquement rejeté les rumeurs à l'époque. Il est très probable qu'il fasse de même aujourd'hui, même s'il est très peu probable que le FC Barcelone accepte l'offre.

Lewandowski a connu un début de saison difficile et n'a inscrit son premier but que lors de la victoire du week-end dernier contre Villarreal. Malgré cela, il reste un joueur indispensable pour le FC Barcelone, qui sera certainement prêt à tout pour ne pas le vendre.