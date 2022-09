Barça : une masse salariale complètement dingue

La santé financière du FC Barcelone est sur une trajectoire ascendante depuis deux saisons

Le Barça va mieux. Cependant, comme l'a souligné le dirigeant Eduard Romeu, il y a encore beaucoup de travail à faire.

Une forte connaissance des finances n'est pas nécessaire pour y parvenir. Selon 2player, rapporté par Mundo Deportivo, les Blaugrana possèdent désormais la deuxième masse salariale la plus élevée de l'histoire, en déboursant 656 millions d'euros cette saison. Elle se rapproche de leur propre record de 671 € qui avait été établi lors de la saison 2018-19.

On dit que Barcelone veut réduire la masse salariale d'environ 150 millions d'euros la saison prochaine et une grande partie de cela pourrait résider dans le départ des vétérans. Entre Gerard Piqué, Sergio Busquets et Jordi Alba, le club va débourser près de 200 millions d'euros sur cette saison et la suivante, selon Sport.

Tous trois percevaient des salaires élevés, mais la décision de différer leurs salaires pour respecter le plafond salarial de la Liga ces dernières années va frapper durement le club l'année prochaine. Le directeur sportif Mateu Alemany adopte un certain nombre d'approches pour essayer de faire baisser ces chiffres.