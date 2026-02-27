Barça : une date pour le premier match au nouveau Camp Nou

Actuellement, l'autorisation d'accueillir 45 000 spectateurs est accordée, mais l'objectif est de porter ce nombre à 62 000 dès que possible.

Pour cela, le FC Barcelone doit obtenir l'autorisation 1C de la mairie de Barcelone. Le club est en pourparlers depuis plusieurs semaines, mais jusqu'à présent, la jauge était limitée à 45 000 spectateurs. Cependant, la situation pourrait bientôt évoluer.

Les prochains matchs à domicile contre Villarreal (Liga) et l'Atlético de Madrid (Coupe du Roi) se dérouleront avec un maximum de 45 000 spectateurs. Selon Sport, l'objectif est d'obtenir l'autorisation à temps pour le prochain match du FC Barcelone au Camp Nou, le 15 mars contre Séville, jour de l'élection présidentielle du club.

Le FC Barcelone estime très probable l'obtention de la licence 1C à temps pour le match contre Séville, étant donné que des travaux supplémentaires auront été effectués dans l'ensemble du stade après la rencontre face à l'Atlético en Coupe du Roi. À ce moment-là, la mairie de Barcelone procédera à un nouvel examen et rendra sa décision.

Accueillir 17 000 spectateurs supplémentaires par match serait un atout majeur pour le FC Barcelone, tant sur le terrain qu'en dehors. Depuis leur retour au Camp Nou, leur parcours est sans faute, mais avec des matchs cruciaux à venir dans toutes les compétitions, Hansi Flick et ses joueurs auront besoin de tout le soutien possible.

De plus, les recettes générées par ces supporters supplémentaires apporteraient un soutien financier indispensable au FC Barcelone. Le club espère toujours retrouver la règle d'un match par match en Liga dans les prochains mois, et ce serait un pas dans la bonne direction.