Barça : un nouveau départ prévu cet hiver

Plusieurs de ses joueurs ont suscité l'intérêt ces derniers mois, et au moins deux d'entre eux pourraient quitter le club avant la fin du mois.

Marc-André Ter Stegen est le plus susceptible de partir, Gérone étant le favori pour l'accueillir. Mais il ne sera peut-être pas le seul Barça à faire le court trajet, Marc Bernal étant également candidat à un transfert à Montilivi.

Le FC Barcelone avait initialement exclu un départ de Bernal en janvier, mais sa position a évolué. Selon Fabrizio Romano, le leader de la Liga envisage de prêter le milieu de terrain de 18 ans, et plusieurs clubs, dont Gérone, sont intéressés par sa signature.

Bernal a fait une entrée remarquée en début de saison dernière, mais une rupture des ligaments croisés a freiné sa progression. Il a fait son retour sur les terrains en septembre, mais peine depuis à s'imposer, l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, préférant limiter son temps de jeu par crainte d'une rechute.

Il est peu probable que Bernal soit beaucoup utilisé dans les mois à venir. Il est actuellement derrière Pedri, Frenkie de Jong et Eric Garcia dans la hiérarchie, et avec le retour imminent de Gavi d'ici 6 à 8 semaines, il reculerait encore dans la hiérarchie. Le FC Barcelone ne peut se permettre que sa progression stagne, c'est pourquoi un prêt est envisageable.

Gérone permettrait à Bernal de bénéficier d'un temps de jeu régulier, le milieu de terrain étant un point faible de l'équipe de Michel Sanchez, en difficulté. Ce serait une solution avantageuse pour toutes les parties, mais pour l'instant, aucun accord n'est en vue.