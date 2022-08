Sergino Dest est déterminé à rester au FC Barcelone et à se battre pour sa place malgré les rumeurs persistantes le liant à Chelsea et Manchester Unit

Ces derniers temps, Dest a été associé à un échange qui verrait le latéral droit portugais Diogo Dalot rejoindre Barcelone et Dest Old Trafford. Mais il est entendu que c'est inexact. Erik ten Hag apprécie Dalot et ne veut pas le perdre, bien que l'on pense que Barcelone apprécie le défenseur portugais.

Dest, 21 ans, a rejoint Barcelone à l'été 2020 en provenance de l'Ajax. Depuis, il a fait 72 apparitions pour le club, toutes compétitions confondues, contribuant à trois buts et quatre passes décisives. Mais il n'a pas réussi à s'imposer comme le premier défenseur droit.

Sergi Roberto et Ronald Araujo ont tous deux joué à ce poste. Le FC Barcelone a cherché ouvertement un nouveau latéral droit tout au long de l'été, avec l'échec du transfert de Cesar Azpilicueta, et son manque de confiance en Dest est évident.

Sergino Dest est déterminé à rester au FC Barcelone et à se battre pour sa place malgré les rumeurs persistantes le liant à Chelsea et Manchester United selon Fabrizio Romano dans sa chronique exclusive avec Caught Offside. Aucune négociation n'est actuellement en cours.

Ces derniers temps, Dest a été associé à un échange qui verrait le latéral droit portugais Diogo Dalot rejoindre Barcelone et Dest Old Trafford. Mais il est entendu que c'est inexact. Erik ten Hag apprécie Dalot et ne veut pas le perdre, bien que l'on pense que Barcelone apprécie le défenseur portugais.

Dest, 21 ans, a rejoint Barcelone à l'été 2020 en provenance de l'Ajax. Depuis, il a fait 72 apparitions pour le club, toutes compétitions confondues, contribuant à trois buts et quatre passes décisives. Mais il n'a pas réussi à s'imposer comme le premier défenseur droit.

Sergi Roberto et Ronald Araujo ont tous deux joué à ce poste. Le FC Barcelone a cherché ouvertement un nouveau latéral droit tout au long de l'été, avec l'échec du transfert de Cesar Azpilicueta, et son manque de confiance en Dest est évident.